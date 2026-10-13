사진=유튜브 '비보티비'

사진=유튜브 '비보티비'

사진=유튜브 '비보티비'

사진=유튜브 '비보티비'

사진=유튜브 '비보티비'

사진=유튜브 '비보티비'

사진=유튜브 '비보티비'

코미디언 신기루가 호스트바에서 돈을 내지 않고 도주했다는 루머에 억울함을 토로했다.12일 유튜브 채널 '비보티비'에는 '글로벌 개그맨 세 명이 모이면?｜개 세 모 2｜EP.01'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 신기루는 최근 온라인에서 자신이 호스트바에 갔다는 이야기가 퍼졌다며 가짜 뉴스로 겪은 고충을 털어놨다. 그는 "얼마 전에 내가 호스트바 갔다고 썰이 돌았다. 대전 호빠 도주녀라고 하더라"고 말했다.신기루는 해당 영상 속 여성이 입은 옷 때문에 자신으로 오해받았다고 설명했다. 그는 "그분이 입은 옷이 진짜로 내가 집에서 즐겨 입는 분홍색 원피스였다"고 밝혔다. 평소 입던 옷과 비슷하다는 이유로 영상 속 인물을 자신이라고 여기는 사람들이 있었다는 것.이후 신기루에게는 관련 메시지가 계속 도착했다고. 그는 "사람들이 그런 것만 보면 나한테 DM을 계속 보낸다"며 "'그래도 벌이가 있는데 도주하시면 어떡하시나요'라고 하더라"고 전했다.신기루는 단순한 농담으로 넘기기 어려운 이유도 밝혔다. 그는 "이게 장난일 수도 있는데 내가 열받는 건 그걸 믿는 사람들이 있다는 것"이라며 사실이 아닌 이야기를 실제 자신의 행동으로 받아들이는 반응에 불쾌감을 드러냈다.제작진이 관련 내용을 찾아보다 웃음을 터뜨리자 신기루는 "왜 웃으시죠?"라고 물었다. 함께 출연한 이들도 사진 속 모습이 닮았다는 반응을 보였다. 특히 포즈와 걸음걸이가 비슷하다는 말까지 나오면서 신기루의 억울한 해명과 출연진의 장난이 이어졌다.대화는 체격에 관한 이야기로도 옮겨갔다. 몸무게를 묻는 질문에 신기루는 "110kg대? 120kg대?"라고 답했다. 이를 들은 출연자는 "몸무게를 원래 이렇게 정하는 거냐"고 받아쳐 웃음을 안겼다.팟캐스트 '비밀보장'을 둘러싼 이야기도 나왔다. 한 출연자가 프로그램을 물려받겠다는 포부를 밝히자 신기루는 "내 거라고 알고 있었는데?"라고 응수했다. 그러면서 "그럼 둘이 하면 되겠다. '비만보장' 코너를 만들어 우리가 차지하자"고 제안해 웃음을 더했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr