이민우, ‘재혼’ 아내와 JX 콘서트 나들이…2년째 올출석

그룹 신화 이민우가 아내와 함께 가수 김재중, 김준수의 콘서트를 찾았다.이민우는 최근 자신의 SNS에 "I❤️JX"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에는 이민우가 아내와 함께 김재중, 김준수의 콘서트 현장을 방문한 모습이 담겼다. 네 사람은 나란히 서서 기념사진을 촬영했다. 특히 이민우와 아내는 커다란 은색 풍선을 들고 환한 표정을 지으며 공연의 즐거움을 만끽했다.이민우는 "2년 전에도, 오늘도 역시 최고였던 무대"라며 "사랑하는 후배 재중이랑 준수 콘서트 나들이"라고 밝혔다.이어 "팬들을 향한 변함없는 애정과 열정이 고스란히 느껴졌던 공연! 언제나 멋진 두 동생, 늘 응원한다"고 덧붙이며 후배들을 향한 각별한 애정을 드러냈다.무엇보다 결혼 이후 아내와 함께 공연장을 찾은 이민우의 모습이 눈길을 끈다. 부부는 편안한 차림으로 콘서트를 즐기며 다정한 분위기를 자아냈다.한편 이민우는 재일교포 출신 아내와 가정을 꾸렸다. 아내는 전 남편과의 사이에서 낳은 딸을 키우고 있으며, 이민우는 아내의 딸까지 가족으로 품었다. 두 사람은 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'를 통해 가족의 일상을 공개하며 관심을 모았다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr