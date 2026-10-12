사진 = 9기 옥순 인스타그램

사진 = 9기 옥순 인스타그램

사진 = 9기 옥순 인스타그램

'나는 솔로' 9기 옥순이 세련된 블랙 패션과 화사한 미모를 뽐냈다.9기 옥순은 최근 자신의 인스타그램에 "요즘 삼성동 지박령이네,,"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 9기 옥순은 화려한 조명이 장식된 실내 라운지에서 테이블에 앉아 환하게 웃고 있다. 긴 갈색 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 옥순은 어깨에 풍성한 주름 장식이 들어간 검은색 상의를 입고 한 손을 턱 가까이에 가져다 댄 채 고개를 살짝 기울이고 있다. 눈웃음과 환한 미소가 어우러지며 사랑스러운 미모를 돋보이게 한다.이어진 사진에서 9기 옥순은 푸른색 벽에 작품이 걸린 전시 공간에서 두 손으로 노란색 가방을 잡고 포즈를 취하고 있다. 몸에 자연스럽게 맞는 검은색 상의와 와이드 팬츠를 매치해 늘씬한 실루엣을 강조했으며, 앞머리가 있는 긴 생머리와 은은한 미소가 단아한 분위기를 더한다. 특히 검은색 의상과 대비되는 노란색 가방이 세련된 스타일링에 포인트를 준다.마지막 사진에서 9기 옥순은 전시 작품 앞에 옆모습으로 서서 벽에 걸린 작품을 바라보고 있다. 긴 머리가 어깨 아래로 부드럽게 내려오는 가운데 허리선이 드러나는 블랙 스타일링이 날씬한 몸매를 돋보이게 한다. 차분한 옆모습과 단정하게 모은 두 손, 발끝까지 이어지는 자연스러운 자세가 우아한 분위기를 자아낸다.이를 본 팬들은 " 영화의 한장면 속에 한명의 디바", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "너무 이뿌잖아요", "우와 이쁘다", "언니 왜 점점 젊어지냐구요 " 등의 댓글을 달았다.9기 옥순은 SNS를 통해 일상과 패션, 문화생활을 공유하며 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr