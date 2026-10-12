사진 = 애니 인스타그램

사진 = 애니 인스타그램

사진 = 애니 인스타그램

사진 = 애니 인스타그램

그룹 올데이 프로젝트 애니가 과감한 블랙 패션과 화려한 스타일링으로 독보적인 비주얼을 뽐냈다.애니는 최근 자신의 인스타그램에 "week 2"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 애니는 울창한 나무가 펼쳐진 야외에서 난간에 양손을 올린 채 카메라를 바라보고 있다. 검은색 크롭톱과 짧은 재킷에 스터드 장식이 돋보이는 초미니 하의를 매치해 잘록한 허리와 늘씬한 각선미를 드러냈다. 허리까지 길게 내려오는 생머리와 큼직한 십자가 목걸이가 어우러지며 강렬하면서도 시크한 분위기를 완성했다.이어진 사진에서 애니는 실내 벽에 기대 고개를 숙인 채 포즈를 취하고 있다. 앞선 사진과 같은 블랙 의상에 굽이 높은 롱부츠를 착용해 길고 곧은 다리 라인을 강조했으며, 한쪽 다리를 비스듬히 뻗은 자세가 모델 같은 비율을 돋보이게 한다. 벽에 길게 드리운 그림자까지 어우러져 감각적인 화보를 연상케 한다.또 다른 사진에서 애니는 어깨를 드러낸 검은색 튜브톱 의상을 입고 카메라를 정면으로 응시하고 있다. 위로 깔끔하게 올려 묶은 헤어스타일과 커다란 링 귀걸이가 작은 얼굴과 또렷한 이목구비를 더욱 돋보이게 한다. 특히 의상 상단의 입체적인 장식과 날렵한 아이라인이 어우러져 세련되고 고혹적인 매력을 발산했다.마지막 사진에서 애니는 긴 포니테일 헤어를 한쪽 어깨 앞으로 늘어뜨린 채 한쪽 눈을 감고 윙크하고 있다. 손가락을 턱 아래에 가볍게 가져다 댄 포즈와 길고 화려한 네일아트가 눈길을 끌며, 앞선 사진의 도도한 표정과는 또 다른 장난스러운 매력을 보여준다. 어깨선을 드러낸 블랙 의상과 반짝이는 액세서리가 애니의 화려한 비주얼을 한층 강조한다.이를 본 팬들은 "예뻐ㅓㅓㅓ", "오마이갓", "너무 예뻐", "꽤 멋지네요", "이뻐요", "QUEEN" 등의 댓글을 달았다. 애니가 속한 올데이 프로젝트는 두 번째 EP 'CRASH'를 발매하고 본격적인 음악 방송 활동에 나섰다.한편 신세계그룹 3세로 알려진 애니는 2002년생으로 24세이며 현재 올데이 프로젝트의 활동을 이어가며 팬들과 만나고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr