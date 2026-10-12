이주연이 엄마 윤유선에게 집을 나가라고 했다가 뒤늦게 후회했다. / 사진 제공: KBS 2TV 주말드라마 방송 캡처

이주연이 엄마 윤유선에게 집을 나가라고 했다가 뒤늦게 후회했다. / 사진 제공: KBS 2TV 주말드라마 방송 캡처

이주연이 엄마 윤유선에게 집을 나가라고 했다가 뒤늦게 후회했다.지난 11일 방송된 KBS 2TV 주말드라마 '사랑이 온다' 21회에서는 장서현(이주연 분)이 엄마 고윤희(윤유선 분)의 가출 소식을 듣고 혼란에 빠지는 모습이 그려졌다.이날 장서현은 아빠 장훈태(권해효 분)로부터 엄마가 집을 나갔다는 이야기를 들었다. 앞서 엄마에게 집에서 나가라고 모진 말을 했던 그는 예상하지 못한 상황에 당황했다.장서현은 아빠에게 "이혼하세요?"라고 물으며 애써 담담한 태도를 보였다. 그러나 부모의 관계가 실제로 끝날 수도 있다는 생각에 불안해했다.엄마의 빈자리는 일상에서도 드러났다. 장서현은 레스토랑에서 무심코 엄마가 해주던 된장찌개를 찾았다가 황급히 말을 돌렸다. 이후 박정우(민진웅 분)에게 부모의 이혼이 자신의 탓인지 물었고, 그가 선뜻 답하지 못하자 "모든 게 다 나 때문이야?"라며 목소리를 높였다.엄마가 걱정된 장서현은 결국 고윤희가 있는 식당을 찾아갔다. 하지만 정작 엄마가 밖으로 나오자 다가가지 못하고 처음 만난 한규서(박수오 분)의 뒤에 몸을 숨겼다.한규서는 갑작스러운 상황에도 고윤희에게 "제 여자친구인데 부끄럼이 좀 많아서요"라고 둘러댔다. 덕분에 엄마와 마주치는 상황을 피한 장서현은 이후 한규서로부터 엄마에게 버림받은 것도 아닌데 왜 피하느냐는 질문을 받고 당황했다.장서현이 엄마와의 관계를 풀지 못한 가운데 한규서와의 예상치 못한 만남이 앞으로 두 사람의 관계에 어떤 변화를 가져올지도 관심사다.'사랑이 온다'는 매주 토, 일요일 오후 8시 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr