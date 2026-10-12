배우 남지현과 김재영이 '틈만나면,'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

배우 남지현과 김재영이 '틈만나면,'에 출연한다. / 사진제공=SBS

배우 남지현과 김재영이 과거 남매로 호흡을 맞춘 데 이어 9년 만에 연인 관계로 재회한 사연을 공개한다.오는 13일 방송되는 SBS 예능 '틈만나면,'에서는 남지현과 김재영이 게스트로 출연해 유재석, 유연석과 함께 서울 서강대학교 일대에서 시민들을 만난다.이날 유재석은 긴 머리를 한 김재영에게 "역시 남자 장발은 외모가 돼야 잘 어울린다"며 부러움을 표한다. 남지현은 바람에 날리는 김재영의 머리를 챙겨주며 친근한 모습을 보인다.이어 남지현은 "재영 오빠와 '백일의 낭군님'에서 남매로 만난 후 이번에는 연인으로 드라마를 찍었다"고 밝혀 유재석과 유연석을 놀라게 한다. 두 사람은 "서로 편하게 대해줘서 호흡이 잘 맞는다"며 오랜 인연에서 비롯된 편안한 관계를 전한다.이러한 호흡은 게임에서도 이어진다. 남지현과 김재영은 서로의 자세를 교정해 주는가 하면, 성공 가능성을 높이기 위해 함께 전략을 고민한다. 시도한 방법이 통하지 않으면 곧바로 새로운 방법을 찾는 등 적극적으로 게임에 참여한다. 특히 남지현은 "오늘 너무 잘 되는데?"라며 자신감을 보였다는 후문이다.'틈만나면,'은 13일 오후 9시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr