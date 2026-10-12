배우 남지현과 김재영이 과거 남매로 호흡을 맞춘 데 이어 9년 만에 연인 관계로 재회한 사연을 공개한다.
오는 13일 방송되는 SBS 예능 '틈만나면,'에서는 남지현과 김재영이 게스트로 출연해 유재석, 유연석과 함께 서울 서강대학교 일대에서 시민들을 만난다.
이날 유재석은 긴 머리를 한 김재영에게 "역시 남자 장발은 외모가 돼야 잘 어울린다"며 부러움을 표한다. 남지현은 바람에 날리는 김재영의 머리를 챙겨주며 친근한 모습을 보인다.
이어 남지현은 "재영 오빠와 '백일의 낭군님'에서 남매로 만난 후 이번에는 연인으로 드라마를 찍었다"고 밝혀 유재석과 유연석을 놀라게 한다. 두 사람은 "서로 편하게 대해줘서 호흡이 잘 맞는다"며 오랜 인연에서 비롯된 편안한 관계를 전한다. 이러한 호흡은 게임에서도 이어진다. 남지현과 김재영은 서로의 자세를 교정해 주는가 하면, 성공 가능성을 높이기 위해 함께 전략을 고민한다. 시도한 방법이 통하지 않으면 곧바로 새로운 방법을 찾는 등 적극적으로 게임에 참여한다. 특히 남지현은 "오늘 너무 잘 되는데?"라며 자신감을 보였다는 후문이다.
'틈만나면,'은 13일 오후 9시에 방송된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
오는 13일 방송되는 SBS 예능 '틈만나면,'에서는 남지현과 김재영이 게스트로 출연해 유재석, 유연석과 함께 서울 서강대학교 일대에서 시민들을 만난다.
이날 유재석은 긴 머리를 한 김재영에게 "역시 남자 장발은 외모가 돼야 잘 어울린다"며 부러움을 표한다. 남지현은 바람에 날리는 김재영의 머리를 챙겨주며 친근한 모습을 보인다.
이어 남지현은 "재영 오빠와 '백일의 낭군님'에서 남매로 만난 후 이번에는 연인으로 드라마를 찍었다"고 밝혀 유재석과 유연석을 놀라게 한다. 두 사람은 "서로 편하게 대해줘서 호흡이 잘 맞는다"며 오랜 인연에서 비롯된 편안한 관계를 전한다. 이러한 호흡은 게임에서도 이어진다. 남지현과 김재영은 서로의 자세를 교정해 주는가 하면, 성공 가능성을 높이기 위해 함께 전략을 고민한다. 시도한 방법이 통하지 않으면 곧바로 새로운 방법을 찾는 등 적극적으로 게임에 참여한다. 특히 남지현은 "오늘 너무 잘 되는데?"라며 자신감을 보였다는 후문이다.
'틈만나면,'은 13일 오후 9시에 방송된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT