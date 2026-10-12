사진 = 33기 현숙 인스타그램

사진 = 33기 현숙 인스타그램

'나는 솔로' 33기 현숙이 자신에게 어울리는 스타일을 찾기 위해 퍼스널컬러 진단에 나선 근황을 공개했다.33기 현숙은 최근 자신의 인스타그램에 "나에게 맞는 스타일과 퍼스널컬러 찾으러 가봄🤓 결론은 웜톤!!!"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 33기 현숙은 커다란 전신 거울 앞에서 휴대전화를 들고 자신의 모습을 촬영하고 있다. 흰색 반소매 티셔츠에 검은색 롱스커트를 입은 듯한 차림으로 한 손을 허리에 올린 채 포즈를 취하고 있다. 앞머리를 내리고 머리를 뒤로 묶은 모습이 단정한 인상을 더하며 거울 한쪽에는 마스크를 착용한 여성도 함께 모습을 드러냈다.이어진 사진에서 33기 현숙은 검은색 짧은 재킷과 진한 색상의 데님 팬츠를 입고 거울 셀카를 남겼다. 흰색 티셔츠 위에 재킷을 걸치면서 앞선 사진과는 다른 캐주얼한 스타일을 선보였으며, 발목까지 내려오는 팬츠에 편안한 슬리퍼를 착용했다. 휴대전화를 양손으로 잡고 정면을 바라보는 모습에서 바뀐 의상의 실루엣이 한눈에 들어온다.이를 본 팬들은 "현숙님너무예뻐요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "이번에 바뀐 헤어스탈 잘어울리는것 같더라고요", "스타일 맞게 꾸미시면 더더더더더 예뻐지실고에요", "잘하셨네요" 등의 댓글을 달았다.현숙은 ENA·SBS Plus '나는솔로' 33기 모태솔로 특집에 출연했다. 최종 선택에서 영수의 선택을 받았지만 현숙은 최종 선택을 하지 않았다. 이후 진행된 출연진 라이브 방송에서는 다이어트에 힘쓴 근황을 공개해 화제를 모았다. 방송 이후 외모와 스타일링에 변화를 주고 있는 가운데 이번에는 자신에게 어울리는 의상과 퍼스널컬러를 직접 찾아 나선 모습으로 관심을 모았다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr