사진=윤지인 기자

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배우 배현성이 김현주와 호흡을 맞춘 소감을 전했다.12일 서울시 용산구 CGV용산아이파크몰에서 영화 '실낙원'(감독 연상호)의 언론시사회가 열린 가운데 현장에는 배우 김현주, 배현성과 연출을 맡은 연상호 감독이 참석했다.영화 '실낙원'은 9년 전 캠핑스쿨 버스 실종 사건으로 아들을 잃은 엄마 류소영(김현주 분)에게 죽은 줄로만 알았던 아들 류선우(배현성 분)가 기적처럼 살아 돌아오면서 시작되는 심리 스릴러다.김현주가 연기한 '류소영'은 9년 전 아들을 잃은 후 AI 프로그램 '낙원의 아이들'을 통해 어린 시절의 아들과 만나며 하루하루를 버텨온 인물이다. 배현성이 연기한 '류선우'는 전국을 뒤흔든 캠핑스쿨 버스 실종 사건의 유일한 생존자로, 9년 만에 엄마에게 돌아온 아들이다.배현성은 김현주와의 호흡에 대해 "김현주 선배님과 감정적인 장면이 많았다. 선우는 말수가 적은 인물이기 때문에 엄마가 하는 말과 눈빛을 잘 읽고 들으면서 반응하려고 했다"고 말했다. 이어 "선우가 오랫동안 집 밖에서 생활했을 것이라고 생각했다. 분장팀, 감독님과 상의해 거친 느낌의 가발을 착용했고, 오랜 야외 활동으로 얼굴에 주근깨가 생겼을 것이라는 의견도 있어 분장에 반영했다"며 "이런 외형적인 변화가 캐릭터를 표현하는 데 큰 도움이 됐다"고 설명했다.배현성은 선우 특유의 섬뜩한 분위기를 만들기 위한 노력도 전했다. 그는 "대사로 표현하기보다는 서늘한 눈빛을 보여주려고 했다. 선우가 엄마 곁에 나타날 때마다 느껴지는 차갑고 묘한 공기를 만들고 싶었다"며 "행동과 걸음걸이도 최대한 느리게 했다. 움직임을 늦춰 오히려 시선을 끌려고 했다"고 덧붙였다.영화 '실낙원'은 오는 10월 21일 극장에서 개봉한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr