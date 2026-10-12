12일 서울시 용산구 CGV용산아이파크몰에서 영화 '실낙원'(감독 연상호)의 언론시사회가 열린 가운데 현장에는 배우 김현주, 배현성과 연출을 맡은 연상호 감독이 참석했다. / 사진=윤지인기자

12일 서울시 용산구 CGV용산아이파크몰에서 영화 '실낙원'(감독 연상호)의 언론시사회가 열린 가운데 현장에는 배우 김현주, 배현성과 연출을 맡은 연상호 감독이 참석했다. / 사진=윤지인 기자

배우 김현주가 '실낙원'을 마친 소감을 전했다.12일 서울시 용산구 CGV용산아이파크몰에서 영화 '실낙원'(감독 연상호)의 언론시사회가 열린 가운데 현장에는 배우 김현주, 배현성과 연출을 맡은 연상호 감독이 참석했다.영화 '실낙원'은 9년 전 캠핑스쿨 버스 실종 사건으로 아들을 잃은 엄마 류소영(김현주 분)에게 죽은 줄로만 알았던 아들 류선우(배현성 분)가 기적처럼 살아 돌아오면서 시작되는 심리 스릴러다.김현주가 연기한 '류소영'은 9년 전 아들을 잃은 후 AI 프로그램 '낙원의 아이들'을 통해 어린 시절의 아들과 만나며 하루하루를 버텨온 인물이다. 배현성이 연기한 '류선우'는 전국을 뒤흔든 캠핑스쿨 버스 실종 사건의 유일한 생존자로, 9년 만에 엄마에게 돌아온 아들이다.김현주는 감정적으로 힘든 장면을 소화한 데 대해 "촬영 기간이 더 길었거나 회차 중간중간 쉬는 시간이 많았다면 즐겁게 촬영하지 못했을 것 같다. 오히려 정신적으로 피폐해졌을 수도 있다"며 "촬영 기간이 짧았기 때문에 단기간에 몰입할 수 있었고, 정신적으로 크게 힘들지는 않았다"고 말했다.이어 김현주는 "연기할 때 어떤 의도를 가지고 접근했느냐는 질문을 많이 받는데 사실 그런 의도를 크게 두지는 않는다"며 "처음 시나리오를 읽고 인물에 대한 정보를 파악한 뒤 류소영이 가진 키워드를 생각하면서 대본을 보면 자연스럽게 느껴지는 감정들이 있다. 그 감정을 있는 그대로 표현하려고 했다"고 설명했다. 그러면서 "연기하면서 특별한 딜레마에 빠지지는 않았다. 다만 류소영이 가진 신념을 따라가기 위해서는 진정성 있게 연기해야 한다고 생각했다"고 덧붙였다.영화 '실낙원'은 오는 10월 21일 극장에서 개봉한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr