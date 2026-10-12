12일 서울시 용산구 CGV용산아이파크몰에서 영화 '실낙원'(감독 연상호)의 언론시사회가 열린 가운데 현장에는 배우 김현주, 배현성과 연출을 맡은 연상호 감독이 참석했다. / 사진=윤지인 기자

사진=윤지인 기자

연상호 감독이 배우 신현빈과 구교환의 특별출연 비화에 대해 이야기했다.12일 서울시 용산구 CGV용산아이파크몰에서 영화 '실낙원'(감독 연상호)의 언론시사회가 열린 가운데 현장에는 배우 김현주, 배현성과 연출을 맡은 연상호 감독이 참석했다.영화 '실낙원'은 9년 전 캠핑스쿨 버스 실종 사건으로 아들을 잃은 엄마 류소영(김현주 분)에게 죽은 줄로만 알았던 아들 류선우(배현성 분)가 기적처럼 살아 돌아오면서 시작되는 심리 스릴러다.김현주가 연기한 '류소영'은 9년 전 아들을 잃은 후 AI 프로그램 '낙원의 아이들'을 통해 어린 시절의 아들과 만나며 하루하루를 버텨온 인물이다. 배현성이 연기한 '류선우'는 전국을 뒤흔든 캠핑스쿨 버스 실종 사건의 유일한 생존자로, 9년 만에 엄마에게 돌아온 아들이다.이날 연상호 감독은 신현빈의 내레이션 참여에 대해 "내레이션을 어떻게 할지 고민하던 중 신현빈 배우가 후시녹음을 하러 왔다. 그때 영화 앞부분에 내레이션이 조금 있는데 해줄 수 있겠냐고 부탁했던 것 같다"고 설명했다.구교환의 깜짝 출연 사실도 밝혔다. 연상호 감독은 "이런 이야기를 하기는 민망하지만 저희 영화에 구교환 배우가 살짝 등장한다. '얼굴'에서는 카페에 있는 사진으로 등장했는데 이번에는 의상까지 챙겨 입고 본격적으로 하고 싶다고 해서 엑스트라로 참여했다"고 말했다. 이어 "구교환 배우가 쫑파티에도 참석했다. 워낙 순간적으로 지나가는 장면이라 찾아보기는 어려울 것"이라고 덧붙였다.연상호 감독은 이번 작품의 제작 과정에 대해서도 언급했다. 그는 "상업적인 목적을 가지고 만들었다기보다는 평소 친하게 지내던 배우들과 동아리 활동처럼 만든 영화"라며 "늘 이렇게 만들 수는 없겠지만 동아리 활동이 재미있는 것 같다. 마음 같아서는 1년에 한 번씩 이런 작업을 하고 싶은데 가능할지는 모르겠다"고 전했다.영화 '실낙원'은 오는 10월 21일 극장에서 개봉한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr