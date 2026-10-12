사진 = 금새록 인스타그램

사진 = 금새록 인스타그램

사진 = 금새록 인스타그램

사진 = 금새록 인스타그램

배우 금새록이 세련된 슈트 스타일링과 단발머리로 시크하면서도 사랑스러운 매력을 선보였다.금새록은 최근 자신의 인스타그램에 다이아몬드 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 금새록은 짙은 네이비 컬러의 오버핏 슈트를 입고 선반 위에 걸터앉아 거울 셀카를 촬영하고 있다. 한쪽 다리를 올린 편안한 자세에 어깨 라인이 강조된 재킷이 어우러져 세련된 분위기를 자아낸다. 턱선 아래로 가지런히 내려오는 단발머리와 차분한 표정이 금새록의 또렷한 이목구비를 돋보이게 한다.이어진 사진에서 금새록은 휴대전화를 얼굴 옆에 든 채 거울을 바라보며 환하게 미소 짓고 있다. 한쪽 팔을 가볍게 감싼 자연스러운 포즈에 손목시계와 은색 반지가 포인트를 더한다. 눈을 살짝 접으며 웃는 모습에서는 앞선 사진의 시크한 분위기와 다른 사랑스러운 매력이 드러난다.또 다른 사진에서 금새록은 상체를 옆으로 기울이고 한 손을 바지 주머니에 넣은 채 휴대전화 화면을 바라보고 있다. 넉넉한 실루엣의 재킷과 와이드 팬츠가 어우러져 감각적인 슈트 패션을 완성했다. 고개를 살짝 숙인 모습과 자연스럽게 얼굴을 감싸는 단발머리가 도시적인 분위기를 더한다.마지막 사진에서 금새록은 한쪽 팔을 몸 앞으로 교차한 채 거울을 향해 부드러운 표정을 짓고 있다. 단정한 단발머리와 심플한 귀걸이가 깔끔한 인상을 살려주며, 여유롭게 떨어지는 재킷의 실루엣이 우아한 매력을 강조한다. 휴대전화를 바라보며 살짝 미소 짓는 모습이 눈길을 끈다.이를 본 팬들은 "검은색 의상을 입으시니 정말 매력적이고 우아해 보이시네요", "너무사랑스러워", "너무 예뻐", "금새록 화이팅", "진짜 제가 넘 예쁘다", "아름다워요" 등의 댓글을 달았다.금새록은 최근 개인 유튜브 채널 '금새록 필름'을 통해 여행과 일상을 담은 브이로그를 선보이며 활동 영역을 넓히고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr