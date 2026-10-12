‘3번째 결혼’ 22기 정숙, 변호사는 그만뒀나…美서 초호화 신혼생활

'나는 솔로' 변호사 22기 정숙이 미국에서 여유로운 일상을 공개했다.22기 정숙은 최근 자신의 SNS에 미국 뉴욕 브라이언트 파크에서 촬영한 사진 여러 장을 게재했다.공개된 사진 속 정숙은 브라이언트 파크의 잔디밭을 배경으로 셀카를 촬영하고 있다. 정숙은 붉은빛이 감도는 긴 웨이브 헤어스타일에 편안한 차림으로 자연스러운 매력을 드러냈다.특히 정숙의 뒤편에는 잔디밭에 앉아 휴식을 취하는 시민들이 가득하다. 뉴욕 도심 속 대표적인 휴식 공간인 브라이언트 파크에서 한가로운 시간을 보내는 정숙의 모습이 눈길을 끈다.정숙은 10기 상철과 결혼한 이후 미국에서 신혼 생활을 이어가고 있다. 콜로라도주 덴버에 생활 기반을 마련한 가운데 뉴욕에서의 근황까지 공개하며 미국 생활을 즐기는 모습이다.한편 정숙은 ENA·SBS Plus '나는 솔로' 22기 돌싱 특집에 출연한 변호사다. 방송 이후 10기 상철과 연인으로 발전했으며, 지난해 10월 결혼식을 올렸다. 두 차례 이혼을 경험한 정숙에게는 세 번째 결혼이며, 상철에게는 두 번째 결혼이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr