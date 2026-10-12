사진 = 33기 옥순 인스타그램

사진 = 33기 옥순 인스타그램

사진 = 33기 옥순 인스타그램

'나는 솔로' 33기 옥순이 방송 종영 후 여유로운 일상을 공개했다.33기 옥순은 최근 자신의 인스타그램에 "오늘의 산책 메이트는 좋은 날씨 ☀️"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 옥순은 유리 건물 앞에서 한 손을 들어 올린 채 입을 살짝 벌리고 카메라를 바라보고 있다. 몸에 자연스럽게 밀착되는 아이보리색 반소매 니트에 검은색 아우터를 어깨에 걸친 모습으로 긴 생머리와 또렷한 이목구비가 어우러져 청순한 분위기를 자아낸다. 카메라를 향해 눈을 동그랗게 뜬 표정에서는 귀여운 매력도 엿보인다.이어진 사진에서 옥순은 건물 옆 보도에 서서 몸을 옆으로 돌린 채 카메라를 돌아보고 있다. 한 손을 머리 위에 올리고 다른 손에는 검은색 아우터를 걸친 모습으로 짙은 회색의 부츠컷 데님 팬츠가 늘씬한 실루엣을 돋보이게 한다. 허리 아래까지 내려오는 긴 머리와 자연스러운 포즈가 어우러지며 모델 같은 분위기를 완성했다.마지막 사진에서 옥순은 검은색 아우터를 한쪽 어깨에 걸친 채 보도를 걸어오는 모습이다. 아이보리색 니트와 짙은 데님 팬츠에 검은색 슈즈를 매치해 편안하면서도 세련된 스타일링을 선보였다. 고개를 살짝 돌려 옆을 바라보는 표정과 길게 뻗은 다리 라인이 어우러져 화보 같은 장면을 연출했다.이를 본 팬들은 "모델포스 기엽다", "너무 귀여우세요", "너무 예뻐", "옥순 누나 너무 예쁘시고 귀여우세요", "젊고 이뿌고", "큐티 섹시" 등의 댓글을 달았다.한편 옥순은 ENA·SBS Plus '나는 SOLO' 33기 모태솔로 특집에서 최종 선택을 하지 않았다. 당시 방송에서는 영호와 순자, 영철과 정숙이 서로를 선택하며 두 쌍의 최종 커플이 탄생했다.이후 진행된 종영 라이브 방송에는 옥순과 영수가 불참한 가운데 나머지 출연진이 방송 이후의 근황을 전했다. 옥순은 이번 SNS 게시물을 통해 방송에서와는 다른 편안한 일상과 자연스러운 매력을 보여주며 팬들의 관심을 모으고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr