'암살자(들)'이 누적 관객수 300만명을 돌파했다. / 사진제공=하이브미디어코프

영화 '암살자(들)'(감독 허진호)이 역사 왜곡 논란에 휩싸인 가운데 300만 관객을 돌파했다.12일 영화 '암살자(들)' 제작사 하이브미디어코프는 공식 SNS를 통해 누적 관객 수 300만 명 돌파 소식을 알렸다. 지난달 23일 개봉한 이후 20일 만이다.이로써 '암살자(들)'은 올해 개봉한 한국 영화 가운데 다섯 번째로 300만 관객을 돌파한 작품이 됐다. 앞서 '왕과 사는 남자', '군체', '호프', '살목지'가 300만 관객을 넘어섰다.'암살자(들)'은 개봉 3주 차인 지난 5일부터 11일까지 75만8587명의 관객을 동원하며 3주 연속 주간 박스오피스 1위를 차지했다. 이는 개봉 2주 차 관객 수인 66만7698명보다 약 9만 명 증가한 수치다.'암살자(들)'은 1974년 8월 15일 발생한 영부인 저격 사건을 다룬다. 사건을 둘러싼 의혹을 추적하는 영화 속 설정을 두고 일각에서 역사 왜곡이라는 비판이 제기됐다.논란이 거세지면서 허진호 감독과 배우들의 제31회 부산국제영화제 공식 일정도 전면 취소됐다. 그러나 논란 속에서도 관객들의 발길이 이어지며 관객 수 300만명을 넘어섰다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr