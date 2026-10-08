그룹 쥬얼리 출신 가수 서인영이 과거 연예계를 떠돌았던 '아이유 폭행설'을 다시 한번 부인했다./사진=텐아시아DB

그룹 쥬얼리 출신 가수 서인영이 과거 연예계를 떠돌았던 '아이유 폭행설'을 다시 한번 부인했다./사진=서인영 유튜브 채널 캡처

그룹 쥬얼리 출신 가수 서인영이 과거 연예계를 떠돌았던 '아이유 폭행설'을 다시 한번 부인했다. 아이유와 친분조차 없었다며 황당했던 당시를 떠올렸다.7일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 백지영이 게스트로 출연한 영상이 공개됐다. 백지영은 과거 서인영과 있었던 대기실 갈등을 언급하며 두 사람 모두 강한 이미지로 비쳤던 시절을 돌아봤다. 그는 "너도 센 캐릭터고 나도 센 캐릭터 아니었나. 그런데 알고 보면 너 진짜 누구한테 뭐라 한 적 없지 않냐"며 "우리는 후배들을 잡은 적이 없다"고 말했다.서인영은 과거 자신을 둘러싼 아이유 폭행설을 꺼냈다. 그는 "나는 아이유를 때렸다고 소문이 났었다"며 "화장실로 끌고 가서 아이유를 팼다는 소문이었다. 내가 걔를 왜 때리냐"고 억울함을 토로했다.아이유와의 실제 관계에 관해 서인영은 "아이유와 안 친했다"고 설명했다. 이를 들은 백지영은 "안 친하니까 때렸겠지"라고 농담했고, 서인영은 황당하다는 반응을 보였다. 서인영은 "나는 일이 많았다"며 "나르샤가 나보다 동생인 줄 알았다"고 말했다. 실제 나이를 뒤늦게 알게 되면서 생긴 해프닝을 떠올렸다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr