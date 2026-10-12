배우 안은진이 1%대 시청률 부진 속에서도 섬세한 감정 연기로 존재감을 발휘했다./사진=KBS2 방송 화면 캡처

배우 안은진이 1%대 시청률 부진 속에서도 섬세한 감정 연기로 존재감을 발휘했다./사진=KBS2 방송 화면 캡처

배우 안은진이 1%대 시청률 부진 속에서도 섬세한 감정 연기로 존재감을 발휘했다.KBS 2TV 토·일 드라마 '너 말고 다른 연애'는 10년 차 연인이 익숙해진 관계 속에서 새로운 감정과 마주하는 현실 멜로다. 안은진은 한때 단편영화제로 주목받았지만 잇따른 작품 무산으로 자신감을 잃은 독립영화 감독 이미도 역을 맡았다. 오랜 연인 남궁호(서강준 분)와의 관계마저 예전 같지 않은 상황에서 새로운 설렘을 느끼며 혼란을 겪는 인물이다.지난 10일 방송된 7회에서는 이미도가 오랫동안 감춰온 속마음을 털어놓는 모습이 그려졌다. 감독으로서 자기 능력을 의심하면서도 남궁호를 핑계로 영화에 대한 미련을 놓지 못했던 이미도는 반복되는 일상에 지쳐 있었다. 그러던 중 한태승(이주안 분)에게 새로운 감정을 느꼈고, 이를 두고 "불 꺼진 내 인생에 스위치를 켜준 것 같았다"고 고백했다.이미도의 무기력함은 사고 장면에서도 나타났다. 자신을 향해 돌진하는 차를 보고도 피하지 않은 채 바라보며 깊은 좌절감을 짐작하게 했다. 이러한 속내를 알게 된 남궁호는 다른 남자를 만나고 오라며 이미도에게 생각할 시간을 제안했다.11일 방송된 8회에서는 두 사람 사이에 쌓여온 감정이 폭발했다. 3개월이 흐른 뒤 이미도는 "너도 다른 여자 만나. 그래야 공평하잖아"라며 남궁호의 제안을 되돌려줬다. 이후 각자의 시간을 보내던 중 남궁호가 바다에서 사고를 당했다는 소식을 접하자 곧장 현장으로 향했다. 그러나 그곳에는 남궁호를 걱정하며 달려온 회사 후배 박수아(조아람 분)도 있었다.갯벌에서 마주한 두 사람은 그동안 외면했던 감정을 쏟아냈다. 이미도는 남궁호의 제안에 90%의 배려와 10%의 상처 주려는 마음이 담겨 있다고 짚었다. 이어 "줄 거면 백 프로 다 상처로 줘. 나 기꺼이 다 받을게"라고 맞섰다. 10년 동안 서로에게 감춰온 진심을 마주한 이미도는 감정을 쏟아낸 뒤 후련한 미소를 지었다.안은진은 이 장면에서 서운함과 분노, 여전히 남아 있는 애정을 오가며 이미도의 복잡한 심리를 표현했다. 상대방을 향한 원망과 미련이 뒤섞인 감정을 점진적으로 끌어올리며 인물의 내면에 설득력을 더했다.방송 말미 이미도는 한태승을 찾아가 새로운 제안을 건넸다. 눈물을 흘리며 "한 달. 나랑 미친 척 놀아볼래?"라고 물은 그는 "너랑 내 남자친구 중 한 명만 살려야 한다면, 난 1초도 고민 안 하고 내 남자친구 살릴 거야"라고 선을 그었다.남궁호를 향한 마음이 남아 있는 상황에서도 한태승과의 관계를 통해 자신의 감정을 확인하려는 선택이었다. 안은진은 울음을 참으며 대사를 이어가는 모습으로 이미도의 불안과 절박함을 전달했다.안은진은 이미도의 좌절과 권태, 새로운 설렘 사이에서 흔들리는 감정을 단계적으로 쌓아 올렸다. 특히 오랜 연인에게 느끼는 미안함과 원망을 동시에 표현하며 인물의 모순적인 심리를 자연스럽게 풀어냈다.앞서 '너 말고 다른 연애'는 캐스팅과 티저 공개 당시 서강준과 안은진의 얼굴합을 두고 시청자 반응이 엇갈렸다. 두 사람이 10년 차 연인으로 어울리는지에 대한 의문이 제기되기도 했다. 그러나 방송이 시작된 뒤에는 현실적인 연인 관계를 그려내는 두 배우의 감정 연기에 관심이 이어졌다. 시청률 성적은 아쉬움을 남기고 있다. 지난달 12일 2.6%로 출발한 작품은 7회까지 2%대에 머물렀다. 지난 11일 방송된 8회에서는 1.9%를 기록하며 자체 최저 시청률을 경신했다.저조한 시청률과 별개로 안은진은 인물의 감정 변화를 중심으로 극을 이끌고 있다. 10년간 이어온 관계와 새로운 사랑 사이에서 갈등하는 이미도가 앞으로 어떤 선택을 내릴지 관심이 쏠린다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr