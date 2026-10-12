사진 = 대박기획

가수 이찬원이 7년간 함께해 온 팬들을 위한 특별한 감사의 무대를 마련한다.'2026 이찬원 콘서트 <찬스 감사제 : 함께여서 찬란했습니다>'가 오는 12월 18일부터 20일까지 사흘간 KINTEX 제1전시장 5홀에서 개최된다.이번 콘서트는 이찬원이 데뷔 이후 7년간 함께해 온 팬들에게 무한한 감사의 마음을 전하기 위해 준비한 공연으로 '찬스 감사제'라는 이름에 걸맞게 팬들과 함께 지나온 시간을 돌아보고 특별한 추억을 소환하는 자리로 꾸며진다.특히 이번 공연은 한 해를 마무리하고 새로운 해를 앞둔 겨울 이찬원과 팬들이 함께 지난 시간을 되돌아보며 더욱 뜨거운 에너지를 나누는 시간으로 마련된다.'찬스 타임'부터 '찬가'까지 그동안 사랑받아 온 무대들을 새롭게 구성하는 것은 물론 국악 트롯부터 시간과 장르의 경계를 넘나드는 매시업, 흥과 한을 오가는 깊어진 가창력까지 이찬원만의 음악적 색깔을 한자리에서 만나볼 수 있을 예정이다.이찬원은 오랜 시간 변함없는 사랑과 응원을 보내준 찬스와 함께 지나온 순간들을 되짚으며 잊지 못할 추억을 새롭게 만들어갈 예정이다.한편 '2026 이찬원 콘서트 <찬스 감사제 : 함께여서 찬란했습니다>'는 오는 14일 오후 8시부터 예스24를 통해 예매할 수 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr