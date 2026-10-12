배우 정수영이 후배 안은진을 향한 각별한 애정을 나타내며 드라마 홍보에 나선다./사진=텐아시아DB

배우 정수영이 후배 안은진을 향한 각별한 애정을 나타내며 드라마 홍보에 나선다./사진제공=KBS2

배우 정수영이 후배 안은진을 향한 각별한 애정을 표현하며 드라마 홍보에 나선다.12일 방송되는 KBS2 '말자쇼'는 '여자의 마음' 특집으로 꾸며진다. 엄마이자 아내, 딸로 살아가며 쌓인 고민과 서로를 이해하지 못해 생기는 갈등을 함께 풀어보는 시간이다. 게스트로는 데뷔 27년 차 배우 정수영이 출연한다.정수영은 2006년 드라마 '환상의 커플'을 비롯해 '거상 김만덕', '연애의 발견', '삼남매가 용감하게' 등 70여 편의 작품에서 활약했다. 개봉을 앞둔 영화 '수능, 출제의 비밀'에도 출연한다. 그는 '말자쇼' 출연을 결정한 뒤 주변 사람들의 걱정이 이어졌다고 밝힌다. 그러나 정작 본인은 "오프닝 때부터 느낌이 왔다. '말자쇼'는 달려야 하는 곳"이라며 적극적인 모습을 보인다.정수영은 "세상에 건드리면 안 되는 여자의 조건들이 있는데 그 조건에 모두 해당한다"고 너스레를 떤다. 그가 언급한 '건드리면 안 되는 여자의 조건'이 무엇인지에도 관심이 커진다.객석에서는 아내와 엄마로서 겪는 다양한 고민이 쏟아진다. 결혼 16년 차인 정수영은 여전히 다정한 남편과의 일화를 공개하며 결혼 생활에 대한 만족감을 내비친다. 또한 평소 후배들에게 "아이를 꼭 낳으라"고 권유한다는 정수영은 결혼과 출산을 적극적으로 추천하는 이유도 설명한다. 아내이자 엄마로서 경험한 이야기를 바탕으로 자기 생각을 전한다.정수영은 자신이 출연하지 않은 드라마 '너 말고 다른 연애' 홍보에도 나선다. 해당 작품에 출연하는 안은진을 응원하기 위해서다. 정수영이 안은진을 향한 애정을 나타낸 가운데, 두 사람의 인연에도 궁금증이 쏠린다.'말자쇼'는 12일 오후 9시 30분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr