유재석이 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB

안정환이 '놀면 뭐하니?'에 출연해 유재석과 만난다./ 사진 제공 = MBC ‘놀면 뭐하니?’

안정환이 '놀면 뭐하니?'에 출연해 유재석과 만난다.오는 12일 방송되는 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'에서는 유재석, 하하, 허경환, 주우재, 양상국이 '2026 아이치 나고야 아시안게임' 축구 해설위원 안정환과 이야기를 나눈다.이날 안정환은 유재석을 비롯한 멤버들이 기다리고 있는 간담회장에 등장한다. 멤버들이 입장과 동시에 휴대전화 카메라를 들이대자 안정환은 "오자마자 불안한데?"라며 경계한다.본격적인 간담회가 시작되자 멤버들은 안정환에게 각종 질문을 던진다. 축구와 관련된 이야기뿐 아니라 외모 순위와 축구계에 떠도는 소문까지 언급한다.특히 허경환의 질문에 안정환이 거침없이 반응하자 유재석은 "질문 수준이 너무 낮다"며 대신 사과한다.가벼운 질문이 이어지던 중 안정환을 당황하게 만든 질문도 나온다. 예상하지 못한 질문에 안정환이 순간 움찔하는 모습을 보이자 멤버들은 이를 놓치지 않고 추가 질문을 이어간다. 안정환이 어떤 질문에 당황했는지는 방송에서 공개될 예정이다.안정환은 이번 '2026 아이치 나고야 아시안게임'에서 축구 해설위원으로 나선다. 현역 시절 국가대표 공격수로 활약했던 그는 은퇴 후 방송 활동과 함께 축구 해설을 이어오고 있다.안정환이 출연하는 '놀면 뭐하니?'는 오는 12일 오후 6시 30분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr