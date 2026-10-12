개그맨 이선민이 아버지가 소유한 300평 규모의 땅과 삼성전자 주식 투자 경험도 공개했다./ 사진=텐아시아 DB

개그맨 이선민이 아버지가 소유한 300평 규모의 땅과 삼성전자 주식 투자 경험도 공개했다./ 사진=유튜브 채널크크 캡처

개그맨 이선민이 아버지가 소유한 300평 규모의 땅과 삼성전자 주식 투자 경험도 공개했다.이선민은 지난 8일 공개된 키움증권 유튜브 채널 '채널크크'의 콘텐츠 '돈쭐청문회' 첫 번째 게스트로 출연했다.이날 이선민은 자신의 소비 습관과 재테크 목표에 대해 이야기했다. 그는 강남 아파트를 갖는 것이 목표라고 밝히면서도 실제로 필요한 돈을 계산해 본 뒤 "77세쯤이면 가능할 것 같다"고 말했다.아버지가 소유한 땅에 관한 이야기도 나왔다. 이선민은 아버지가 은퇴 후 300평 규모의 땅에서 텃밭을 가꾸고 있다고 밝혔다. 이를 들은 MC 박영진은 이선민의 집안 형편을 두고 '금수저'가 아니냐는 식으로 농담을 건넸다.주식 투자 경험도 공개했다. 이선민은 삼성전자 주식을 보유하고 있다며 "3년 전에 묻어뒀다"고 말했다. 당시 많은 금액을 투자하지 않은 것을 두고는 "전 재산을 몰빵할걸"이라며 아쉬워했다.자동차는 2018년식 국산 SUV를 타고 있다고 밝혔다. 새 차로 바꾸지 않고 기존 차량을 계속 이용하고 있는 셈이다.출연료를 둘러싼 이야기도 빠지지 않았다. 이선민은 출연료와 관련된 선택을 하는 게임에 참여하던 중 "출연료는 잠깐만 다 까봐"라고 말하기도 했다.최근 그룹 리센느와 관련된 콘텐츠로 '리센느 삼촌'이라는 별명을 얻은 이선민은 이날 방송에서 자신의 재산과 투자 경험을 공개하며 박영진과 이야기를 나눴다.'돈쭐청문회'는 매주 목요일 오후 6시 키움증권 유튜브 채널 '채널크크'에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr