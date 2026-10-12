최소라가 아이와 함께 찍은 사진을 공개했다. / 사진=SNS

모델 최소라가 결혼 7년 만에 첫아이를 출산했다.최소라는 12일 자신의 SNS에 딸과 함께 찍은 사진을 게재하며 출산 사실을 알렸다.공개된 사진에는 갓 태어난 딸을 안고 있는 최소라의 모습이 담겼다. 그는 품에 안겨 잠든 아이를 바라보며 밝게 웃고 있다.최소라는 2012년 온스타일 '도전! 수퍼모델 코리아 시즌3'에서 우승하며 대중에게 이름을 알렸다. 이후 해외 무대로 활동 범위를 넓혀 세계적인 패션 브랜드의 런웨이에 올랐다.데뷔 초기 모델스닷컴이 선정한 영향력 있는 신인 모델 10인에 포함됐으며, 2019년에는 총 89개 컬렉션에 참여해 모델스닷컴 런웨이 순위 1위를 기록했다.한편 최소라는 2019년 사진작가 이코베와 인도네시아 발리에서 비공개 결혼식을 올렸다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr