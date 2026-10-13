그룹 천상지희 출신 스테파니가 방송 도중 연하남에게 이상형으로 지목된다./사진=텐아시아DB

그룹 천상지희 출신 스테파니가 방송 도중 연하남에게 이상형으로 지목된다./사진제공=MBN

그룹 천상지희 출신 스테파니가 방송 도중 연하남에게 이상형으로 지목된다. 트로트 가수 황윤성이 스테파니를 향해 호감을 표현해 눈길을 끈다.오는 14일 오후 9시 40분 방송되는 MBN 예능 '전설의 사내' 14회에서는 남녀 트로트 가수들이 맞붙는 '트롯 남녀 데스매치' 특집이 펼쳐진다.'무명전설' TOP7 성리, 하루, 장한별, 황윤성, 정연호, 이창민, 이루네와 신승태, 나태주가 '전사 팀'으로 뭉친다. 이에 맞서는 '여인천하 팀'에는 반가희, 금잔디, 정미애, 스테파니, 은가은, 구수경, 장혜리, 김태연, 빈예서가 합류한다.MC 장민호와 양세형은 "트로트 역사를 새로 쓸 사상 최초의 '트롯 남녀 데스매치'를 시작한다"며 대결의 시작을 알린다. 양 팀의 출연진이 등장하자 성리는 "여인천하 팀에 이상한 분이 한 분 섞여 있다"고 말한다. 이에 은가은은 "왜요? 다 여성분들인데, 왜요?"라며 반박한다. 알고 보니 은가은의 남편 박현호가 여인천하 팀에 합류한 상황이었다.박현호가 "오빠~"라며 너스레를 떨자 나태주는 "현호 씨, 너무 잡혀 사는 것 아니냐"고 농담을 건넨다. 박현호는 "그게 맞다. 녹화 끝나면 집에 가야 하는데 내가 이겨봤자지~"라고 받아치며 웃음을 자아낸다.본격적인 대결에서는 전사 팀의 황윤성과 여인천하 팀의 스테파니가 '한곡 대결'에 나선다. 이때 황윤성은 "얼마 전에 사주를 봤는데, 저를 쥐 잡듯 잡아주는 연상녀가 잘 맞는다고 하더라"며 자신의 이상형을 언급한다. 장민호는 "실제로 윤성이에게 이상형을 물어봤더니 스테파니에 가깝다고 하더라"고 밝힌다. 황윤성 역시 "테토녀 스타일에 끌린다"고 덧붙이며 스테파니를 향한 호감을 표현한다.예상치 못한 이상형 고백이 이어진 가운데 스테파니가 어떤 반응을 보일지 관심이 쏠린다.앞서 스테파니는 23세 연상인 전직 메이저리거 브래디 앤더슨과 공개 열애로 화제됐다. 두 사람은 2012년 미국에서 인연을 맺은 뒤 오랜 친구 사이로 지내다 2020년 연인으로 발전한 것으로 알려졌다. 스테파니는 지난 3월 방송에서도 6년째 교제를 이어오고 있다고 알려졌다.'전설의 사내'는 매주 수요일 오후 9시 40분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr