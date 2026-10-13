'슬픈 열대'가 11월 25일 개봉한다. / 사진제공=마인드마크, 영화사금월

'슬픈 열대'가 11월 25일 개봉한다. / 사진제공=마인드마크, 영화사금월

'슬픈 열대'의 티저 예꼬편이 공개됐다. / 사진제공=마인드마크, 영화사금월

박훈정 감독이 신작 '슬픈 열대'로 돌아온다. 이신영, 박유림, 김명민, 박해수 등이 출연하는 이번 작품은 킬러 조직을 이끌던 절대자의 죽음 이후 서로를 의심하게 된 조직원들의 피의 복수를 그린다.영화 '슬픈 열대'(감독 박훈정)가 오는 11월 25일 개봉을 확정하고 티저 포스터와 티저 예고편을 공개했다.'슬픈 열대'는 '사부'의 죽음 이후 그가 키워낸 킬러 조직 '슬픈 열대'에서 형제처럼 자란 조직원들이 서로를 향한 의심 속에 복수를 다짐하며 벌어지는 이야기다. '신세계', '마녀', '폭군' 등을 연출한 박훈정 감독의 신작이다. 해외 영화제에서 수상 및 초청을 통해 주목받았다.이신영과 박유림이 조직 내 갈등의 중심에 선 인물들을 연기한다. 김명민은 조직을 이끌었던 절대자 '사부' 역을 맡았으며, 박해수도 주요 인물로 등장한다. 임백굉, 진이문, 왕백걸 등 대만 배우들도 합류해 다국적 출연진을 완성했다.공개된 티저 포스터에는 금방이라도 방아쇠를 당길 듯 총을 움켜쥔 손과 기이한 가면을 쓴 인물이 담겼다. 조직의 절대자였던 사부의 죽음으로 무너진 질서와 조직원들 사이에서 커지는 의심을 암시한다.함께 공개된 티저 예고편은 "사부가 죽었다"라는 내레이션과 함께 시작된다. 사부(김명민 분)의 뒷모습에 이어 결연한 표정의 루(이신영 분), 적의를 드러내는 죠죠(박유림 분), 냉정하게 상황을 지켜보는 장(박해수 분)이 차례로 등장한다.서로를 가족처럼 여겼던 조직원들 사이에 균열이 생긴 가운데, "모든 것이 피로 물들기 시작했다"라는 문구와 함께 거침없는 총격전과 칼부림이 펼쳐진다. 사부의 죽음을 둘러싼 의심이 어떤 복수극으로 이어질지 궁금증을 자아낸다.'슬픈 열대'는 오는 11월 25일 극장에서 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr