이수만 전 SM 총괄/사진= 텐아시아 사진DB

이수만 A2O엔터테인먼트(이하 A2O) 키 프로듀서 겸 비저너리 리더가 2년 5개월 만에 국내 공식 무대에 선다.A2O 측은 12일 오후 경기 고양시 일산 킨텍스에서 신인 그룹 론칭 쇼케이스 겸 글로벌 데뷔쇼 '웰컴 투 소울라이트 프롬 에이 투 오 소울 에이 투 오 라이트'(WELCOME TO SOULITE From A2O SOUL A2O LITE)를 연다.이 자리에는 SM엔터테인먼트(이하 SM) 설립자이자 전 총괄 프로듀서인 이수만 A2O 프로듀서와 신인 보이그룹 'A2O SOUL'(에이 투 오 소울), 걸그룹 'A2O LITE'(에이 투 오 라이트)가 참석한다.이수만 프로듀서가 국내 공식 행사에 나서는 것은 지난 2024년 5월 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 국제저작권관리단체연맹(CISAC) 세계총회 기조연설 이후 약 2년 5개월 만이다.이수만 프로듀서는 2023년 초 하이브에 SM 보유 지분을 매각하며 맺은 경업 금지 약정으로 인해 그간 국내 엔터테인먼트 매니지먼트 사업을 전개하지 못했다. 그러나 해당 제한이 올해 초 풀리면서 국내 대중음악 시장 내 직접 활동이 가능해졌다.제약이 해제된 뒤 처음으로 국내 취재진 앞에 서는 이번 행사에서 이수만 프로듀서는 직접 마이크를 잡고 발표를 진행한다. A2O가 나아갈 사업 방향과 콘텐츠 구상, 엔터테인먼트 기술 전략 등을 직접 소개할 계획이다. 행사장에는 4차원 가우시안 스플래팅(4DGS) 기술을 적용한 확장현실(XR) 체험 공간도 함께 꾸려진다.이수만 프로듀서의 지휘 아래 준비된 신인 그룹들도 이날 처음 공개된다. A2O는 보이그룹 A2O SOUL과 걸그룹 A2O LITE를 한날 선보이는 방식을 택했다. 두 팀은 이날 행사에서 첫 무대를 꾸민 뒤, 오는 13일 오후 6시 각각의 데뷔곡 '슈퍼스타'(SUPERSTAR)와 '니온'(NEON)을 음원 사이트에 내고 활동을 시작한다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr