유재석, 결국 고개 숙였다…당일 녹화 취소에 "걱정 끼쳐 너무 죄송해" ('핑계고')

방송인 유재석이 당일 녹화 취소 이유를 밝혔다./사진=텐아시아DB

방송인 유재석이 데뷔 35년 만에 건강 이상으로 방송 녹화를 당일 취소했던 이유를 밝혔다.10일 유튜브 채널 '뜬뜬'에는 송은이, 고경표, 비비가 게스트로 출연한 '추리게임은 핑계고' 영상이 공개됐다.이날 송은이는 지난달 유재석이 감기 몸살로 SBS 예능 프로그램 '틈만나면,' 촬영을 당일 취소했던 일을 언급하며 "재석이가 아파서 기사가 났길래 문자를 보냈더니 '나는 멀쩡해'라고 답장하더라"고 운을 뗐다.유재석은 "나도 깜짝 놀랐다. 웬만하면 아파도 녹화하러 가는데 그날은 갑자기 목이 너무 아프고 열도 조금 났다. 혹시 코로나19나 독감이면 어쩌나 덜컥 걱정이 됐다"고 회상했다. 이어 "멤버들과 함께하는 프로그램이면 병원에 다녀와서 진행했을 텐데, 일반 신청자분들을 직접 만나고 이동해야 하는 포맷이라 부득이하게 취소할 수밖에 없었다"고 설명했다.몸을 가누지 못할 정도로 위중했던 상황은 아니었다고 덧붙였다. 유재석은 "많은 분이 걱정해 주셔서 감사했지만, 그 정도로 심하게 아픈 건 아니었다"며 "아침에 병원에서 주사를 맞으니 오후에 상태가 너무 좋아졌다. 그래서 제작진에게 다시 전화해 '지금이라도 녹화하는 건 어떻겠냐'고 물었더니 이미 스태프들이 다 퇴근해서 안 된다고 하더라"고 말했다.이에 송은이가 "난 국모가 쓰러진 줄 알았다"고 농담을 던지자, 유재석은 "30몇 년 만에 처음이라고 하니 다들 큰일이 난 줄 아셨던 것 같다. 본의 아니게 큰 걱정을 끼쳐 죄송하다"며 카메라를 향해 고개를 숙였다.앞서 유재석은 지난달 22일 '틈만나면,' 촬영을 앞두고 감기 몸살로 인한 일시적 고열 증세로 제작진과 논의 끝에 일정을 연기했다. 건강 문제로 방송 녹화를 당일 취소한 것은 1991년 데뷔 후 35년 만에 처음이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr