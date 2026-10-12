봉준호 감독이 애니메이션 영화 '앨리'를 선보인다. / 사진=텐아시아DB

봉준호 감독의 첫 장편 애니메이션 '앨리'가 내년 개봉한다. / 사진제공=CJ ENM

봉준호 감독의 첫 장편 애니메이션 '앨리'(감독 봉준호)가 2027년 7월 국내 개봉을 확정했다. 브래들리 쿠퍼, 아요 에데비리 등 할리우드 배우들이 목소리 연기에 참여한 가운데, 한국을 비롯해 프랑스와 미국 등 글로벌 극장가에서 관객들과 만날 예정이다.'앨리'는 바닷속 협곡에 살면서 인간 세상을 궁금해하는 심해어들의 이야기를 그린 작품이다. 태양을 직접 보고 싶어 하는 동시에 TV 출연을 꿈꾸는 아기돼지오징어 앨리와 친구들이 주인공이다. 어느 날 정체불명의 항공기가 바다에 추락하면서 이들은 예상치 못한 위협에 휩싸이고, 수면 위 세상으로 향하는 대모험을 시작한다.'앨리'는 2027년 7월 14일 프랑스 개봉을 확정했으며, 한국에서도 같은 달 개봉한다. 미국에서도 개봉을 예정하고 있다. 봉준호 감독이 처음으로 도전한 장편 애니메이션으로, 한국과 프랑스, 영국 등 12개국의 제작진이 참여했다. 영화 '잠'의 유재선 감독이 공동 작가로 이름을 올렸다.목소리 연기에는 알렉스 제인 고, 에미상 수상자 아요 에데비리, 아카데미상 후보 브래들리 쿠퍼를 비롯해 데이브 바티스타, 핀 울프하드, 레이첼 하우스 등이 참여한다. 아카데미상 후보에 올랐던 영화감독 베르너 헤어조크도 성우진에 합류했다.제작진의 면면도 눈길을 끈다. '토이 스토리 4', '인사이드 아웃' 등에 참여한 김재형이 애니메이션 슈퍼바이저를, 넷플릭스 애니메이션 '클라우스'의 마르친 야쿠보프스키가 프로덕션 디자이너를 맡았다. '슈렉' 1, 2편의 데이빗 립먼도 제작에 참여했다. '인셉션', '듄' 등의 시각특수효과(VFX)를 담당한 글로벌 스튜디오 디넥(DNEG)도 합류했다.'앨리'는 바른손씨앤씨가 제작을 총괄한다. 한국에서는 CJ ENM과 펜처인베스트가 운용하는 펜처 케이-콘텐츠 투자조합이 투자·배급을 맡았다. CJ ENM과 펜처인베스트는 한국을 비롯해 베트남, 터키, 인도네시아 배급을 담당한다.프랑스 영화사 파테 필름은 공동 투자·배급사로 참여해 프랑스와 베네룩스, 스위스, 서아프리카 지역 배급을 맡는다. 미국에서는 봉준호 감독의 '기생충'을 북미에 소개했던 배급사 네온이 개봉을 담당한다.'앨리'는 2027년 7월 한국과 프랑스를 시작으로 세계 각국에서 순차적으로 개봉할 예정이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr