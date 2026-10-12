이경실 딸, 바쁜 스케줄에 살빠졌나…“어서 오이소”

개그우먼 이경실의 딸이자 배우 손수아가 한층 날렵해진 비주얼로 눈길을 끌었다.손수아는 최근 자신의 SNS에 "#사랑해엄마 부모님 손잡고 오시면 참 좋을 텐데. 얼마 남지 않았습니다. 어서 오이소"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 손수아는 무대 위에서 단아한 모습으로 서 있다. 잔잔한 노란색 꽃무늬가 들어간 원피스를 입은 그는 머리를 단정하게 묶고 청순한 분위기를 자아냈다.특히 이전보다 한층 갸름해 보이는 얼굴이 시선을 사로잡는다. 볼살이 빠진 듯 날렵해진 턱선과 또렷한 이목구비가 돋보인다. 환한 조명 아래 드러난 얼굴은 더욱 작아 보이며 성숙한 분위기까지 풍긴다.손수아는 특유의 사랑스러운 미소와 단아한 스타일링으로 배우다운 매력을 발산했다. 어머니 이경실을 닮은 뚜렷한 이목구비도 인상적이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr