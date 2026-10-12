'나를 충전해줘' 비하인드 스틸이 공개됐다. / 사진제공=넷플릭스

'나를 충전해줘' 비하인드 스틸이 공개됐다. / 사진제공=넷플릭스

넷플릭스 '나를 충전해줘'의 김영광과 채수빈이 달콤한 로맨스로 설렘을 안긴 가운데, 최민호까지 가세한 화기애애한 촬영 현장이 공개됐다.넷플릭스는 12일 '나를 충전해줘'의 비하인드 스틸 12종을 선보였다.'나를 충전해줘'는 인공 심장 배터리가 방전된 재벌 3세 백호랑(김영광 분)과 전기 능력을 가진 나보배(채수빈 분)가 펼치는 로맨틱 코미디다. 두 사람의 독특한 관계 설정과 로맨스가 관전 포인트다.공개된 스틸에는 촬영 중 박수원 감독과 이야기를 나누는 김영광과 채수빈의 모습이 담겼다. 두 배우는 서로를 못마땅해하는 관계부터 점차 가까워지는 로맨스까지 다양한 감정 변화를 표현했다. 촬영장에서는 밝은 표정으로 의견을 나누며 호흡을 맞췄다.지은호 역을 맡아 순정적인 연하남의 매력을 보여준 차우민의 모습도 포착됐다. 차우민은 촬영한 장면을 꼼꼼하게 모니터링하며 캐릭터와 연기에 집중했다.배우들의 장난기 넘치는 모습도 눈길을 끈다. 김영광과 채수빈은 머리띠 소품을 착용하고 귀여운 매력을 선보였다. 신도현은 극 중 서늘한 분위기와 달리 장난스러운 모습을 보여줬으며, 양현민 역시 유쾌한 에너지로 촬영장 분위기를 밝게 만들었다.극 초반 나보배의 대본 속 장면에 등장한 최민호의 모습도 엿볼 수 있다. 최민호는 채수빈과 넷플릭스 시리즈 '더 패뷸러스' 이후 다시 호흡을 맞췄다. 두 사람은 나보배의 엉뚱한 상상 속 장면을 능청스럽게 소화하며 웃음을 더했다.김영광은 "'나를 충전해줘'가 이번 가을 시청자분들의 로맨스 온도를 한층 높이고 충전할 수 있는 작품이 됐으면 좋겠다"고 소감을 전했다. 채수빈 역시 "작품을 보시는 모든 분들이 백호랑과 나보배의 귀엽고 사랑스러운 케미스트리를 통해 설렘과 즐거움을 느끼면서 충전하시길 바란다"며 작품에 대한 애정을 나타냈다.'나를 충전해줘'는 넷플릭스에서 스트리밍 중이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr