나나가 SNS로 근황을 전했다. / 사진=텐아시아DB

나나가 화보 사진을 공개했다. / 사진=SNS

배우 나나가 탑과 공개 열애를 시작한 이후 처음으로 SNS를 통해 근황을 전했다.나나는 지난 11일 자신의 SNS에 별다른 멘트 없이 여러 장의 화보 사진을 올렸다. 탑과의 교제 사실이 알려진 지 9일 만이다.사진에서 나나는 흰색 니트에 갈색 치마를 조합한 스타일링을 선보였다. 카메라를 응시하는 표정과 절제된 포즈로 눈길을 끌었다.앞서 나나는 지난 2일 탑과의 교제 사실을 공식 인정했다. 당시 소속사 써브라임은 "뮤직비디오 촬영을 계기로 인연을 맺었으며, 현재 좋은 만남을 이어가고 있다"고 밝혔다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr