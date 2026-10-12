나나가 SNS로 근황을 전했다. / 사진=텐아시아DB
나나가 SNS로 근황을 전했다. / 사진=텐아시아DB
배우 나나가 탑과 공개 열애를 시작한 이후 처음으로 SNS를 통해 근황을 전했다.

나나는 지난 11일 자신의 SNS에 별다른 멘트 없이 여러 장의 화보 사진을 올렸다. 탑과의 교제 사실이 알려진 지 9일 만이다.

사진에서 나나는 흰색 니트에 갈색 치마를 조합한 스타일링을 선보였다. 카메라를 응시하는 표정과 절제된 포즈로 눈길을 끌었다.
나나가 화보 사진을 공개했다. / 사진=SNS
나나가 화보 사진을 공개했다. / 사진=SNS
앞서 나나는 지난 2일 탑과의 교제 사실을 공식 인정했다. 당시 소속사 써브라임은 "뮤직비디오 촬영을 계기로 인연을 맺었으며, 현재 좋은 만남을 이어가고 있다"고 밝혔다.

정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr

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