레즈비언 부부, 러닝대회 1등 2등 다 차지…강철 체력왕의 데이트

'강철부대W' 출신 곽선희가 동성 아내와 함께 러닝대회에 참가하며 남다른 부부애를 과시했다.곽선희는 최근 동성 아내와 함께 러닝대회에 참가한 근황을 공개했다.공개된 사진 속 곽선희는 동성 아내와 함께 대회 현장에서 다정하게 포즈를 취하고 있다. 두 사람은 나란히 운동복을 착용한 채 카메라를 바라보며 여유로운 모습을 보였다.특히 곽선희는 화이트 민소매 상의에 블랙 쇼츠를 매치해 탄탄한 몸매를 드러냈다. 군살 없이 다부진 팔 근육과 건강미 넘치는 자태가 시선을 사로잡는다. 동성 아내 역시 민소매 러닝복에 선글라스와 두건을 착용해 스포티한 매력을 뽐냈다.두 사람은 평소에도 함께 운동을 즐기며 건강한 일상을 공유해 왔다. 이번에는 러닝대회에 나란히 참가하며 운동이라는 공통 관심사를 통해 끈끈한 애정을 드러냈다. 대회 현장에서도 자연스럽게 어우러진 두 사람의 모습이 눈길을 끈다.한편 곽선희는 채널A '강철부대W'에 육군 출신 참가자로 출연해 얼굴을 알렸다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr