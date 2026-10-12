김세인이 연예인 활동 시절 어려웠던 일을 털어놨다. / 사진='일상속으로' 유튜브 캡처

김세인이 연예인 활동 시절 어려웠던 일을 털어놨다. / 사진='일상속으로' 유튜브 캡처

배우 김세인이 과거 소속사 대표에게 교제를 강요받고 금전적 피해까지 당했다고 주장했다.최근 유튜브 채널 '일상속으로'에는 '잘나가던 여배우가 쿠팡 배달을 하며 사는 이유'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 배우 김세인이 출연해 근황을 공개했다. 연예계 활동 당시 겪었던 고충도 털어놨다.김세인은 과거 활동 당시 소속사 대표에게 금전적 피해를 당했다고 밝혔다. 그는 "돈을 빌려달라고 해서 수중에 있던 몇백만원을 빌려 드렸는데 그 돈을 가지고 날랐다"며 "월세를 내야 할 때였는데 돈이 없어서 고생을 많이 했다"고 토로했다.소속사 대표에게 교제도 강요받았다고 밝혔다. 그는 "장자연 씨 사건이 있었을 당시 나도 비슷하게 당하고 있었다"고 말했다.김세인은 "촬영 당일에 스태프로부터 왜 촬영에 안 왔냐고 연락이 왔다"고 말했다. 그는 "전날 소속사 대표가 나를 식당으로 불러내 "나랑 안 사귈 거면 촬영 다 없애버리겠다"고 협박했다"고 주장했다. 이어 교제할 마음이 없다는 의사를 밝히자 대표가 촬영 일정을 알려주지 않은 것이라고 설명했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr