배우 이광수와 공개 연애 중인 이선빈이 장항준의 오디션에 나선다. / 사진=텐아시아 DB

배우 이광수와 공개 연애 중인 이선빈이 장항준의 오디션에 나선다. / 사진=SBS

배우 이광수와 2018년부터 공개 연애 중인 이선빈이 장항준의 오디션에 나선다.오는 15일 첫 방송되는 SBS 새 예능 '거장항준'은 장항준이 자신의 자전영화에 출연할 배우를 캐스팅한다는 설정으로 진행되는 토크쇼다. 송은이가 제작사 대표, 김풍이 조감독으로 참여한다.첫 방송에는 유재명과 이선빈이 게스트로 출연한다. 공개된 예고 영상에서는 두 배우가 장항준의 작업실을 찾아 오디션을 치르는 모습이 담겼다.유재명은 드라마 '비밀의 숲'에서 보여줬던 연기를 선보인다. 그러나 이를 지켜보던 김풍은 "좀 더 경박하게 부탁합니다"라고 주문한다. 송은이 역시 "이거 미스 캐스팅 아닙니까?!"라며 유재명의 연기에 제동을 건다.이선빈은 사투리 연기로 맞선다. 그는 "후드루 뚜드루 쪼개부러 으깨부러 죽여부러 빠바부러 딱밤 때려부러"라고 쏟아낸 데 이어 장항준을 향해 "오빤! 그냥 기생충이야!"라고 소리친다.유재명도 가만히 있지 않는다. 그는 "나~ 장항준이야~"라고 말하며 장항준 특유의 말투와 행동을 따라 한다. 평소 진지한 연기로 익숙한 유재명이 장항준을 흉내 내자 송은이와 김풍도 웃음을 터뜨린다.이선빈은 오디션 도중 자신의 이야기도 꺼낸다. 그는 "방송에서 처음 밝히는 건데"라고 운을 떼며 그동안 공개하지 않았던 사연을 이야기할 예정이다. 구체적인 내용은 본 방송에서 공개된다.'거장항준'은 오는 15일 오후 9시 SBS에서 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr