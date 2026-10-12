은지원이 과거 낙상 사고를 당한 경험을 털어놨다. / 사진='살림남' 방송 화면 캡처

은지원이 과거 낙상 사고를 당한 경험을 털어놨다. / 사진='살림남' 방송 화면 캡처

그룹 젝스키스 출신 은지원이 과거 낙상 사고로 한쪽 다리가 움직이지 않았던 경험을 털어놨다.지난 10일 방송된 KBS2 예능 '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 배우 정보석이 출연해 일상을 공개했다.정보석은 아침에 일어나자마자 침대에서 스트레칭을 시작했다. 그는 갑자기 침대에서 내려오다가 낙상 사고가 발생할 수 있다며 부상 예방을 위해 스트레칭을 한다고 설명했다.이에 은지원은 자신도 과거 낙상 사고를 경험한 적이 있다고 밝혔다. 그는 "진짜 낙상 사고를 당했다"며 "한쪽 다리가 안 움직이더라. 하반신 불구 되는 줄 알았다"고 당시를 회상했다. 이어 "새벽에 스테로이드 주사를 일곱 방 정도 맞았다"고 말해 주위를 놀라게 했다.은지원은 1997년 그룹 젝스키스로 데뷔해 많은 사랑을 받았다. 이후 다양한 예능 프로그램에 출연하며 활발한 활동을 이어갔다. 지난해 9세 연하의 비연예인 여성과 재혼했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr