톰 크루즈가 한강 공원을 찾았다. / 사진=SNS 갈무리, 텐아시아DB

톰 크루즈가 한강 공원을 찾았다. / 사진=SNS 갈무리

할리우드 배우 톰 크루즈가 한국 방문 당시 한강공원에서 한 여성과 함께 산책하는 모습이 포착됐다.지난 11일 한 온라인 커뮤니티에는 톰 크루즈가 한강공원을 걷고 있는 영상과 함께 목격담이 올라왔다. 영상은 톰 크루즈가 영화 '디거' 홍보차 한국을 방문했던 지난 2일 촬영된 것으로 전해졌다.공개된 영상에서 톰 크루즈는 검은색 정장을 입고 동행인과 대화를 나누며 한강공원을 걷고 있다. 별다른 행사 일정 없이 서울의 밤거리를 둘러보는 모습이 눈길을 끈다.목격자는 톰 크루즈가 이날 오후 9시부터 10시까지 약 한 시간 동안 마포대교와 서강대교 일대를 거쳐 여의도 윤중로 인근 국회 둔치까지 이동했다고 전했다. 산책을 마친 뒤에는 차량에 탑승해 현장을 떠난 것으로 알려졌다.함께 걷던 여성의 정체에 대해서도 설명이 나왔다. 목격자는 해당 여성이 영화 '디거' 제작사 관계자라며 "데이트는 아니다"라고 밝혔다.한편 톰 크루즈는 지난 1일 영화 '디거' 홍보 일정으로 입국했다. 이번 방문은 그의 13번째 내한이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr