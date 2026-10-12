배우 고민시가 부산국제영화제 행사에 불참했다./사진=텐아시아DB

이재욱이 군 복무 중 휴가를 내고 부산국제영화제에 참석했다./사진=텐아시아DB

배우 고민시가 학교 폭력 의혹을 부인한 지 약 1년 2개월 만에 신작 공개를 앞둔 가운데, 부산국제영화제 행사에는 불참했다. 반면 같은 작품에 출연한 이재욱은 군 복무 중 휴가를 내고 현장을 찾았다.오는 30일 공개되는 넷플릭스 시리즈 '꿀알바'는 시급 50배부터 시작하는 고액 아르바이트만 소개하는 수상한 인력사무소를 배경으로 펼쳐지는 생계형 호러물이다. 청년 혁준(이재욱 분)이 악몽 같은 노동 현장에 투입되면서 벌어지는 이야기를 담는다.'꿀알바'는 제31회 부산국제영화제에서 최신 드라마 시리즈 기대작을 소개하는 '온 스크린' 섹션에 공식 초청됐다. 지난 8일 부산 해운대구 영화의전당에서는 '꿀알바' 오픈토크가 진행됐다. 이날 군 복무 중인 이재욱은 휴가를 내고 관객석에 참석해 작품을 응원했다. 지난 5월 육군 현역으로 입대한 그는 자신이 주연을 맡은 작품의 행사에 깜짝 등장하며 관심을 모았다.반면 또 다른 주연 배우 고민시는 이날 행사에 모습을 보이지 않았다. 구체적인 불참 사유는 알려지지 않았다. 고민시는 지난해 학교 폭력 의혹에 휩싸인 뒤 활동을 잠정 중단했다. 이후 같은 해 8월 30일 자신의 SNS를 통해 관련 의혹을 직접 부인했다.당시 고민시는 "철없는 학창 시절을 보낸 것은 사실이고 후회도 많지만, 단언컨대 학교 폭력은 없었다"며 "일탈을 즐기며 철없던 학생이었음을 누구보다 잘 알지만, 그 이유만으로 누명까지 떠안아야 할 이유는 없다"고 주장했다. 이어 "단언컨대 저는 학교 폭력을 한 사실이 절대적으로 없다"며 "신원 미상의 커뮤니티 글 외에는 학폭 사실을 확인할 수 있는 뚜렷한 정황이 없다"고 강조했다.고민시는 "인터넷 속 무분별한 카더라가 사람을 무참히 보내버릴 수 있다. 잔인하고 끔찍한 일"이라며 "기필코 진실은 밝혀질 것"이라고 말했다. 이후 별다른 공식 석상에 모습을 보이지 않았던 고민시는 '꿀알바'를 통해 시청자들과 만날 예정이다. 학교 폭력 의혹을 공개적으로 부인한 지 약 1년 2개월 만에 선보이는 신작이다. 고민시는 이 작품 외에도 영화 '부끄럽지 않아', '살기 좋은 집'에 캐스팅된 것으로 알려졌다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr