함소원이 전남편 진화와의 근황을 공개했다. / 사진=텐아시아DB, 함소원 SNS

함소원이 전남편 진화와의 근황을 공개했다. / 사진=함소원 SNS

방송인 함소원이 전남편 진화와의 근황을 공개했다.함소원은 최근 자신의 SNS에 "다시 안 보려고 했다. 내가 더 예쁘다는 질문에 아직도 답이 없었기 때문이다"라는 글과 함께 영상을 게재했다.영상 속 진화는 딸 혜정 양과 시간을 보내고 있다. 함소원은 "혜정이가 좋은 성적을 받았다는 문자를 보더니 0.1초 만에 전화가 오고 당장 달려왔다"고 설명했다. 이어 "누가 더 이쁘냐는 말엔 아직도 답변이 없다"고 말해 웃음을 자아냈다.앞서 함소원은 진화가 중국 배우 판빙빙과 만난 사실을 언급하며 질투 섞인 반응을 보였다. 당시 진화는 부산국제영화제를 찾은 판빙빙과 함께 사진을 찍어 함소원에게 보냈다. 이에 함소원은 진화에게 자신과 판빙빙 중 누가 더 예쁘냐고 물었지만, 답변을 듣지 못했다고 털어놨다.함소원은 2018년 18세 연하의 중국인 진화와 결혼해 슬하에 딸 혜정 양을 뒀다. 두 사람은 2022년 이혼 후에도 교류를 이어오는 모습을 보여주고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr