함소원이 전남편 진화와의 근황을 공개했다. / 사진=텐아시아DB, 함소원 SNS
함소원이 전남편 진화와의 근황을 공개했다. / 사진=텐아시아DB, 함소원 SNS
방송인 함소원이 전남편 진화와의 근황을 공개했다.

함소원은 최근 자신의 SNS에 "다시 안 보려고 했다. 내가 더 예쁘다는 질문에 아직도 답이 없었기 때문이다"라는 글과 함께 영상을 게재했다.

영상 속 진화는 딸 혜정 양과 시간을 보내고 있다. 함소원은 "혜정이가 좋은 성적을 받았다는 문자를 보더니 0.1초 만에 전화가 오고 당장 달려왔다"고 설명했다. 이어 "누가 더 이쁘냐는 말엔 아직도 답변이 없다"고 말해 웃음을 자아냈다.
함소원이 전남편 진화와의 근황을 공개했다. / 사진=함소원 SNS
함소원이 전남편 진화와의 근황을 공개했다. / 사진=함소원 SNS
앞서 함소원은 진화가 중국 배우 판빙빙과 만난 사실을 언급하며 질투 섞인 반응을 보였다. 당시 진화는 부산국제영화제를 찾은 판빙빙과 함께 사진을 찍어 함소원에게 보냈다. 이에 함소원은 진화에게 자신과 판빙빙 중 누가 더 예쁘냐고 물었지만, 답변을 듣지 못했다고 털어놨다.

함소원은 2018년 18세 연하의 중국인 진화와 결혼해 슬하에 딸 혜정 양을 뒀다. 두 사람은 2022년 이혼 후에도 교류를 이어오는 모습을 보여주고 있다.

박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr

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