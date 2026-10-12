구교환 주연의 영화 '부활남: 더 레드'가 개봉 3주 차에도 관객들의 호평을 받고 있다. / 사진제공=롯데엔터테인먼트

구교환 주연의 영화 '부활남: 더 레드'가 개봉 3주 차에도 관객들의 호평을 받고 있다.'부활남: 더 레드'는 근거 없는 자신감이 유일한 스펙인 취업준비생 석환(구교환 분)이 죽은 뒤 72시간이면 부활하는 능력을 알게 되면서 의문의 추격을 당하는 이야기다.지난달 30일 개봉한 '부활남: 더 레드'는 '암살자(들)', '타짜: 벨제붑의 노래' 등 한국영화들과 함께 가을 극장가에서 경쟁하고 있다.영화의 가장 큰 특징은 죽음을 반복하는 주인공의 설정이다. 일반적인 액션영화와 달리 주인공이 죽는 상황 자체를 이야기의 장치로 활용했다. 여기에 구교환 특유의 능청스러운 연기를 더해 액션과 코미디를 오간다.롯데시네마 관람객들은 "도파민 과다 복용한 크레이지 무비♡", "구교환의 휘몰아치는 액션 연기와 김시아의 연기 성장", "유머와 액션의 조합" 등의 후기를 남겼다. CGV 관람객들 역시 "역시 액션영화 볼 때는 4DX로 봐야 함", "액션 하나는 끝내준다. 영화로 스트레스 풀고 싶을 때 강추!"라고 평가했다.네이버 영화에는 "영화관에서 무조건 즐기셔야 하는 영화입니다~ 극장 경험 필수", "톡톡 터지는 엔딩 브금부터 구교환의 코미디 액션까지 보는 내내 시간 가는 줄 모르고 제대로 스트레스 풀고 나왔습니다" 등의 반응이 올라왔다.'부활남: 더 레드'는 현재 전국 극장에서 상영 중이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr