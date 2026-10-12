구교환 주연의 영화 '부활남: 더 레드'가 개봉 3주 차에도 관객들의 호평을 받고 있다.
'부활남: 더 레드'는 근거 없는 자신감이 유일한 스펙인 취업준비생 석환(구교환 분)이 죽은 뒤 72시간이면 부활하는 능력을 알게 되면서 의문의 추격을 당하는 이야기다.
지난달 30일 개봉한 '부활남: 더 레드'는 '암살자(들)', '타짜: 벨제붑의 노래' 등 한국영화들과 함께 가을 극장가에서 경쟁하고 있다.
영화의 가장 큰 특징은 죽음을 반복하는 주인공의 설정이다. 일반적인 액션영화와 달리 주인공이 죽는 상황 자체를 이야기의 장치로 활용했다. 여기에 구교환 특유의 능청스러운 연기를 더해 액션과 코미디를 오간다.
롯데시네마 관람객들은 "도파민 과다 복용한 크레이지 무비♡", "구교환의 휘몰아치는 액션 연기와 김시아의 연기 성장", "유머와 액션의 조합" 등의 후기를 남겼다. CGV 관람객들 역시 "역시 액션영화 볼 때는 4DX로 봐야 함", "액션 하나는 끝내준다. 영화로 스트레스 풀고 싶을 때 강추!"라고 평가했다.
네이버 영화에는 "영화관에서 무조건 즐기셔야 하는 영화입니다~ 극장 경험 필수", "톡톡 터지는 엔딩 브금부터 구교환의 코미디 액션까지 보는 내내 시간 가는 줄 모르고 제대로 스트레스 풀고 나왔습니다" 등의 반응이 올라왔다.
'부활남: 더 레드'는 현재 전국 극장에서 상영 중이다.
김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr
'부활남: 더 레드'는 근거 없는 자신감이 유일한 스펙인 취업준비생 석환(구교환 분)이 죽은 뒤 72시간이면 부활하는 능력을 알게 되면서 의문의 추격을 당하는 이야기다.
지난달 30일 개봉한 '부활남: 더 레드'는 '암살자(들)', '타짜: 벨제붑의 노래' 등 한국영화들과 함께 가을 극장가에서 경쟁하고 있다.
영화의 가장 큰 특징은 죽음을 반복하는 주인공의 설정이다. 일반적인 액션영화와 달리 주인공이 죽는 상황 자체를 이야기의 장치로 활용했다. 여기에 구교환 특유의 능청스러운 연기를 더해 액션과 코미디를 오간다.
롯데시네마 관람객들은 "도파민 과다 복용한 크레이지 무비♡", "구교환의 휘몰아치는 액션 연기와 김시아의 연기 성장", "유머와 액션의 조합" 등의 후기를 남겼다. CGV 관람객들 역시 "역시 액션영화 볼 때는 4DX로 봐야 함", "액션 하나는 끝내준다. 영화로 스트레스 풀고 싶을 때 강추!"라고 평가했다.
네이버 영화에는 "영화관에서 무조건 즐기셔야 하는 영화입니다~ 극장 경험 필수", "톡톡 터지는 엔딩 브금부터 구교환의 코미디 액션까지 보는 내내 시간 가는 줄 모르고 제대로 스트레스 풀고 나왔습니다" 등의 반응이 올라왔다.
'부활남: 더 레드'는 현재 전국 극장에서 상영 중이다.
김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr
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