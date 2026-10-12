김호영이 자신의 유튜브 채널에 출연한 학생들을 위해 사태를 수습했다. / 사진=텐아시아DB

뮤지컬 배우 김호영이 자신의 유튜브 채널에 출연한 학생들을 향한 악성 댓글에 즉각 사과했다. 무단 유포와 악성 댓글에는 법적 대응을 예고했다.김호영 측은 최근 운영 중인 유튜브 게시물을 통해 잠실 카페 편과 관련한 안내 사항이 있다고 밝혔다. 그는 "당시 국악소녀들은 밝고 쾌활한 모습으로 인터뷰에 응해주었으며 우리 역시 그 아름다운 모습을 영상에 담았다"고 말했다. 이어 "해당 영상을 무단으로 유포하고 영상에 출연한 학생들을 향한 부적절한 댓글이 게시되고 있다"고 지적했다.이어 "이러한 댓글로 상처받았을 학생들과 부모님들께 진심으로 죄송하다"고 언급했다. 학생들을 보호하고 추가 피해를 방지하기 위해 인터뷰가 포함된 부분을 삭제한다고도 밝혔다. 현재 공개된 영상에서는 해당 학생들의 출연 장면이 삭제된 상태다.앞서 김호영의 유튜브 채널 '투머치 김호영'에는 서울 잠실의 한 카페를 방문해 시민들과 대화를 나누는 영상이 공개됐다. 영상에는 국악중학교에 재학 중인 학생들도 출연했다.그러나 영상 공개 이후 일부에서 학생들의 출연 장면을 무단으로 유포하고 악성 댓글을 작성한 사실이 알려졌다. 이에 채널 제작진은 지난 10일 공지를 통해 학생들과 학부모에게 사과했다. 또 영상 무단 유포와 악성 댓글 작성이 계속될 경우 플랫폼 신고 및 법적 대응에 나서겠다고 밝혔다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr