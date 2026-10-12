TWS / PLEDIS Entertainment

그룹 TWS(투어스)가 오는 11월 2일 새 싱글을 내고 활동에 나선다.TWS(신유·도훈·영재·한진·지훈·경민)는 12일 자정 공식 SNS 채널을 통해 두 번째 싱글 'TO US'(투 어스)의 프로모션 일정을 담은 스케줄러 이미지를 공개했다. 공개된 이미지에는 일상 사진과 손글씨, 낙서 등이 콜라주 형식으로 담겼다.일정표에 따르면 TWS는 네 가지 콘셉트의 공식 사진과 영상을 차례로 선보인다. 오는 14일과 15일 'Closer'(클로저)와 'Beyond'(비욘드) 버전을 공개한 뒤, 16일에는 'BEING MYSELF'(빙 마이셀프)라는 이름의 콘텐츠를 선보인다. 이어 19일과 20일에는 각각 'Everglow'(에버글로우), 'Beside'(비사이드) 버전을 올린다.이후 23일 수록곡 목록을 담은 트랙리스트를 공개하며, 26일에는 전곡 일부를 미리 들을 수 있는 하이라이트 메들리를 내놓는다. 이어 28일과 30일 뮤직비디오 티저 1, 2편을 차례로 선보인 뒤, 오는 11월 2일 오후 6시 음원과 타이틀곡 뮤직비디오를 정식 발표한다.이번 싱글 'TO US'는 '우리에게'라는 뜻과 함께 그룹명과 같은 발음을 활용해 팀의 정체성을 담아낸 음반이다. 멤버들이 마주한 감정과 생각들을 가감 없이 풀어내며 또래 세대를 향한 이야기를 건넨다.한편 TWS는 컴백 준비에 앞서 아시아 투어 일정을 이어가고 있다. 지난 10일 싱가포르 아레나 엑스포에서 '2026 TWS TOUR '24/7:FOR:YOU''를 열고 현지 첫 단독 공연을 마무리했다. TWS는 "정말 공연하고 싶었던 싱가포르에 마침내 오게 되어 기쁘다"며 "무대에서 한 분 한 분과 눈을 맞추면서 꼭 다시 오고 싶다는 생각을 했다"고 전했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr