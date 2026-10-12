배우 차경은이 웨딩 촬영 브이로그를 올리며 심경을 고백했다./사진=SNS

배우 차경은이 웨딩 촬영 브이로그를 올리며 심경을 고백했다./사진='경은'

이하 차경은 글 전문

배우 겸 감독 이유진과의 초고속 결혼과 혼전임신 소식을 알린 배우 차경은(본명 김경은)이 당분간 연기 활동을 잠정 중단한다고 밝혔다.차경은은 지난 11일 자신의 유튜브 채널 '경은'을 통해 '웨딩촬영 브이로그'라는 제목의 영상을 게재했다. 영상에는 두 사람이 다정하게 포즈를 취하며 웨딩 화보를 촬영하는 모습이 담겼다.영상 말미 차경은은 장문의 글을 통해 "갑작스러운 결혼 소식에 많은 분이 놀라셨을 것 같다. 혹시나 걱정하실 만한 소식을 전하게 돼 걱정도 되고 미안하게 생각한다"고 조심스럽게 운을 뗐다.임신과 결혼으로 인한 활동 공백에 대해서도 직접 입을 열었다. 그는 "당분간은 작품 활동을 할 수 없지만 여러분이 항상 응원해 주시고 믿어 주시는 마음을 감사하게 생각하며 꿈을 잃지 않겠다"고 밝혔다.가정을 향한 뚜렷한 가치관도 강조했다. 차경은은 "멋진 배우가 되고 싶은 꿈도 크지만 그보다 더 큰 꿈은 행복한 가정을 이뤄서 남은 인생을 사는 것"이라며 "이런 선택을 함으로써 감당하고 포기해야 할 부분이 많겠지만, 사랑하는 가족과 함께하는 것이 더 큰 명예나 성공보다 훨씬 더 큰 가치였다. 제가 할 수 있는 자리에서 최선을 다할 생각"이라고 전했다.예비 신랑 이유진을 향한 애정도 표했다. 그는 "오빠는 누구보다 제 유튜브를 재미있게 보고 있는 애청자"라면서도 "커플 브이로그를 할 생각은 없다. 저희의 결혼이 많은 분에게 용기를 주고 좋은 영향을 끼쳤으면 한다"고 덧붙였다.이유진과 차경은은 오는 11월 14일 비공개 결혼식을 올린다. 이유진의 첫 연출작 '길이 보이면 캐스팅해!'를 통해 인연을 맺은 두 사람은 지난 6월 연인으로 발전한 뒤 5개월 만에 부부의 연을 맺게 됐다.앞서 양측은 결혼 준비 과정에서 임신 사실을 확인했다고 밝힌 바 있다. 차경은의 친언니인 배우 김승윤 역시 지난 10일 배우 장동윤과 결혼식을 올린 만큼, 자매가 한 달 간격으로 연이어 가정을 꾸리게 됐다.TO. 늘 감사한 구독자 여러분께안녕하세요 차경은입니다 !갑작스러운 결혼소식에 많은분들이 놀라셨을거 같아요 ..결혼 소식을 전하고 정말 정신없는 한 주를 보냈는데요 !그동안 저를 지켜봐 주시고 사랑해 주신 모든 분들께 메시지를 전하고 싶어서 이렇게 마지막에 넣어 봤어요 ..제 찐 구독자분들은 감사하게도 이 긴 브이로그를 끝까지 봐주시더라고요 (?) (그래서 비밀 편지마냥 ..)여러분 .. 정말 감사해요 !그리고 혹시나 걱정하실 만한 소식을 전하게 되어 걱정도되고 미안하게도 생각해요 ..당분간은 작품 활동을 할 수 없지만 ..여러분이 항상 응원해 주시고 저보다 저를 믿어 주시는 마음, 감사하게 생각하며 저도 제 꿈을 잃지 않을게요 !저는 멋진배우가 되고싶은 꿈도 무지 크지만,그보다 더 큰 꿈은 행복한 가정을 이뤄서 남은 인생을 행복하게 사는 거예요이런 선택을 함으로써 제가 감당하고 포기해야 할 부분들도 많이 있겠죠.그치만 저는 사랑하는 가족과 함께하며 일을 하는 게 그것들을 포기하고 어쩌면 누릴 수 있는 더 큰 명예나 성공보다저에겐 훨씬 더 큰 가치였기에 제가 할 수 있는 자리에서 앞으로도 최선을 다해 일할 생각이에요 . . !그러니 부디 그런 제 마음을 알아주시고 앞으로도 지켜봐 주세요 !팬분들을 실제로 만나 뵀을 때 제가 든 생각은정말 현생을 열심히 사시는 분들이다 .. 나랑 감성이 정말 비슷하다 라는 생각이 들면서이 험난한 인생을 함께하는 마음 통하는 친구들 같다는 느낌을 많이 받았거든요 ?앞으로도 각자의 삶을 열심히, 행복하게 잘 살다가 가끔 이곳에 들러서 힐링하고 가셨으면 좋겠어요 !앞으로도 저는 여러분에게 그런 존재가 되고 싶어요 ㅎㅎ제가..연애 이야기도 잘 한 적이 없는데 결혼을 해서 남편이 생기니 저도 익숙하지 않은데요 , ,오빠는 여러분처럼 누구보다 제 유튜브를 사랑하고 재미있게 보고 있는 애청자예요 . .이번 브이로그를 편집하면서 제 브이로그에 남자의 등장이 참 신기하더라고요 ?커플 브이로그를 할 생각은 없고, 제가 처음 유튜브를 시작했을 때..나중에 내가 보면서 추억할 일기장이라고 생각하고 영상을 만들어야지 했던 , 그 마음 그대로흘러가는 제 일상을 앞으로도 자연스럽게 담아볼게요 !그 일상들 속에서 바뀐 환경에 익숙하지 않은 모습들이나 상황들이 종종 나와도 놀라지 마시고 예쁘게 봐주셨으면 좋겠어요 . . ㅎㅎ늘 생각하는데 브이로그를 편집하는 것과, 여러분들의 사랑이 담긴 댓글을 보는건 제 행복이에요말이 너무 길었네요 , , ㅎㅎ마지막으로 여러분들도 누군가와 어떤 사랑을 하고 계실 텐데 ,저희의 결혼이 많은 분들이 사랑하고 살아가는 데에 용기를 주고 좋은 영향을 많이 끼쳤으면 좋겠다는 바람입니다 ..감사해요 모두들 . . !! 사랑해요 . . !태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr