'로또 1등도 출근합니다'가 종영했다. / 사진제공=티빙

'로또 1등도 출근합니다'가 종영했다. / 사진제공=티빙

배우 이준혁의 주연작 '로또 1등도 출근합니다'가 티빙 주말 구독 기여 4주 연속 1위를 기록한 데 이어 해외에서도 흥행 성과를 거두며 종영했다.지난 8일 공개된 티빙 오리지널 '로또 1등도 출근합니다' 9, 10회에서는 공은태(이준혁 분)가 회사의 위기를 해결하고 동료들과 새로운 일상을 맞이하는 모습이 그려졌다.작품은 공개 5주 차까지 4주 연속 티빙 주말 구독 기여 1위를 기록했으며, 주간 구독 기여에서도 1위를 유지했다. 해외에서는 일본 디즈니+ 드라마 부문 1위와 종합 2위에 올랐고, 러시아 및 중앙아시아 플랫폼 IVI에서 평점 8.5점을 받았다. 글로벌 라쿠텐 비키에서는 종합 5위, 몽골 Inche TV에서는 4위권에 진입했다.마지막 회에서는 홍성의 중국 시장 진출을 추진하던 공은태가 예상치 못한 문제에 부딪혔다. 만토바 측 마르티나(윤세아 분)는 계약 조건을 확인하는 과정에서 이지혜(하율리 분)에게 무리한 요구를 이어갔고, 경쟁사 정선혁(오대환 분) 역시 홍성의 계획을 파악하며 압박에 나섰다.그러나 이지혜가 마르티나의 요구에 정중하게 선을 그으면서 상황이 달라졌다. 그의 대응을 긍정적으로 평가한 마르티나가 계약을 결정했고, 홍성은 만토바와의 협상을 마무리했다. 양준호(서현우 분)도 정선혁의 전략을 역이용하며 회사의 반격에 힘을 보탰다.홍성이 위기를 벗어나면서 공은태는 백화점과의 계약에서도 유리한 조건을 확보했다. 정선혁은 패배를 인정하면서도 이번 경쟁을 계기로 새로운 시작을 준비했고, 공은태 역시 동료들과 함께 일하는 의미를 되돌아봤다.이후 회사의 조직 개편으로 영업 5팀에도 승진 소식이 전해졌다. 다만 이지혜의 정규직 전환 문제는 예상과 다른 방향으로 흘러갔다. 공은태는 대표(김기천 분)에게 이지혜의 정규직 전환을 요청했지만, 대표는 오히려 계약 해지를 결정했다. 대신 이지혜에게는 만토바에서 일할 새로운 기회가 찾아왔다.결말에서는 로또 1등 당첨 이후에도 출근을 이어가는 공은태의 모습이 담겼다. 그는 "나는 여전히 어제와 같았고, 내일과도 같을 하루를 살아간다. 그렇게 무심하게 시간은 흘러간다"라고 말하며 평소처럼 회사로 향했다. 달라진 점은 양준호, 박기태(홍진기 분), 이지혜, 장향은(백예인 분) 등 함께할 동료들이 곁에 있다는 사실이었다.한편 '로또 1등도 출근합니다'는 티빙에서 전편 시청할 수 있으며, tvN에서는 매주 월, 화요일 오후 9시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr