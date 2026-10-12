가수 겸 래퍼 이영지가 포즈를 취하고 있다. / 사진=이영지 SNS

사진=이영지 SNS

가수 겸 래퍼 이영지가 팬들에게 미안한 마음을 전했다.이영지는 지난 11일 자신의 인스타그램 스토리에 "미안해 진짜 와 미쳤다"라는 문구와 함께 하나의 영상을 공유했다.공유된 영상 속에는 이영지가 무대 아래를 지나가며 자신을 보러 온 팬들을 향해 웃으며 인사를 하고 있는 모습. 그러나 이영지는 "나 오늘 가사 진짜 많이 틀렸어"라며 이실직고했다. 그러면서 "원래 이런 일이 없는데 진짜 미안해"라고 사과했다.한편 이영지는 2002년생으로 올해 25세다. 엠넷 서바이벌 프로그램 '고등래퍼' 시즌3에서 여성 최초이자 최연소 우승을 차지해 이름을 알렸으며, 'SHOW ME THE MONEY' 첫 여성 우승자를 차지하면서 실력을 인정받았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr