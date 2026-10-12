베이비몬스터 / 사진=YG엔터테인먼트

그룹 베이비몬스터의 '춤 (CHOOM)' 뮤직비디오가 유튜브 조회수 2억 회를 넘겼다.12일 YG엔터테인먼트에 따르면 미니 3집 타이틀곡 '춤 (CHOOM)' 뮤직비디오는 이날 오전 9시 30분께 2억 뷰를 돌파했다. 지난 5월 4일 공개 이후 약 5개월 만으로, 베이비몬스터의 2억 뷰 이상 영상은 총 10편으로 늘었다.뮤직비디오는 역동적인 안무와 대규모 군무를 중심으로 구성됐다. 보안검색대와 발레 교습소 등 서로 다른 공간을 배경으로 멤버들의 퍼포먼스를 담았다.공개 직후에는 유튜브 월드와이드 트렌딩과 '24시간 내 가장 많이 본 동영상', 글로벌 유튜브 일간 인기 뮤직비디오 차트에서 각각 1위를 기록했다. 별도로 공개한 '춤 (CHOOM)' 퍼포먼스 비디오도 9700만 뷰를 넘어 1억 뷰에 가까워졌다.공식 유튜브 채널의 구독자 수는 현재 1340만 명이다. YG에 따르면 베이비몬스터는 데뷔일 기준 1년 5개월 만에 구독자 1000만 명을 확보했으며, K팝 걸그룹 단일 채널 기준 최단 기간에 누적 조회수 100억 회를 달성했다.베이비몬스터는 오는 23일 오후 1시 신곡을 발매한다. 두 번째 월드투어도 이어간다. 최근 일본 교세라 돔 오사카 공연을 마친 이들은 오는 17일 자카르타에서 무대에 오른다. 이번 투어로 베이비몬스터는 아시아·오세아니아·남미·북미·유럽 등 5개 대륙의 18개 도시에서 총 31회 공연한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr