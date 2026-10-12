김동준(34)이 일본인 셰프 코우지(나카무라 코우지)와 손잡고 유튜브 콘텐츠에 도전한다./사진제공=골드문엔터테인먼트

김동준(34)이 일본인 셰프 코우지(나카무라 코우지)와 손잡고 유튜브 콘텐츠에 도전한다./사진제공=골드문엔터테인먼트