'닥터X'가 첫회부터 시청률 두자릿수를 돌파했다./사진제공=SBS

'닥터X'가 첫회부터 시청률 두자릿수를 돌파했다./사진제공=SBS

배우 김지원 주연의 '닥터X'가 첫 방송부터 두 자릿수 시청률을 돌파하며 2026년 미니시리즈 첫방 최고 기록을 갈아치웠다.지난 9일 첫 방송된 SBS 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'(이하 '닥터X') 1회는 최고 시청률 12.9%, 전국 11.4%, 수도권 11.2%를 기록하며 단숨에 두 자릿수를 격파했다. 2049 시청률 역시 최고 4.3%, 평균 3.7%로 금요일 전체 프로그램 1위를 휩쓸었다. 이는 김부장 첫회 시청률인 9.5%를 뛰어넘는 수치다.이날 방송에서는 구서대학교병원에 파견된 '용병 의사' 계수정(김지원 분)이 병원 내 권위와 부조리를 정면으로 깨부수며 압도적인 수술 실력을 증명하는 모습이 그려졌다.수정은 출근 첫날부터 명성을 과시하려 고령 환자에게 위험한 개복수술을 강행하려는 병원장 김명섭(김종구 분)을 향해 "이의 있습니다. 노욕이 지나치다"고 팩트 폭격을 날렸다. 이어 동조하는 의사들에게도 "너네 진짜 후져"라고 일침을 가한 뒤, 정각 6시가 되자 칼퇴근하는 파격적인 면모로 기선을 제압했다.위기 상황 속 진가도 빛났다. 개복수술을 감행하던 병원장이 라텍스 알레르기로 쇼크를 일으키며 의사들이 환자를 방치한 채 도망치자, 이를 꿰뚫어 보고 있던 수정이 수술복을 입고 나타났다. 수정은 "전원 풋처 핸즈 업!"을 외치며 수술 장갑 교체를 지시했고, 신들린 술기로 수술을 성공시켰다.수정은 곧바로 해고 통보를 받았으나, 병원장의 비리를 잡고 신임 병원장 자리에 오른 부승권(손현주 분)에 의해 재영입됐다. 에이전시 대표 장희숙(이정은 분)은 논문 보조, 회진, 회식 등 불필요한 관행을 모두 배제한 특별 계약서를 내밀며 "계수정 선생은 실패하지 않는다"고 단언했고, 승권은 이를 수락했다.다만 승권이 "어차피 자르면 되는 꼬리"라며 수정의 이력서를 구기는 반전 엔딩이 더해지며 거탑 속 두 사람의 치열한 수싸움을 예고했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr