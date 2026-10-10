이미지 크게보기 사진 = SBS '닥터X : 하얀 마피아의 시대'

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'닥터X' 김지원이 쓰러진 병원장을 살리고도 해고됐다.9일 첫 방송된 SBS 새 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대' 1회의 막은 당구장에서 올랐다.한 남성이 갑자기 고꾸라지자 인턴 박태경(김우석 분)은 허둥대기만 했다. 그때 계수정(김지원 분)이 다가와 순식간에 응급처치를 끝냈다. 이름이 뭐냐는 박태경의 물음에 그가 남긴 건 두 팔로 그린 커다란 X자 하나였다.그의 다음 행선지는 구서대학교병원이었다. 파업으로 의사들이 썰물처럼 빠져나간 자리를 메우려 병원이 급히 불러들인 외과의, 그게 계수정이었다. 다리를 놓은 건 국내 최초 의사 인력소개소를 꾸리는 장희숙(이정은 분)이었다.첫 출근부터 병원장 김명섭(김종구 분)과 불꽃이 튀었다. 노인 담낭 환자의 배를 복강경 대신 굳이 열겠다는 원장 앞에서 회의실은 숨소리조차 들리지 않았다. 침묵을 깬 건 계수정뿐이었다. "백만 년 만에 콜 받아서 신나신 것 같다"는 비아냥에 이어 "노욕이 지나치다"는 말까지 꽂히자, 계수정은 그대로 회의실 밖으로 끌려 나갔다.배흥곤(이성욱 분)과 맞붙은 계수정은 "그냥 의사이기만 한 인간들. 너네 진짜 후져"라고 쏘아붙였다. 배흥곤이 반격할 틈은 없었다. 계수정은 가운을 벗어 던지고 문을 나섰고, 시곗바늘은 정확히 오후 6시를 가리키고 있었다.원장의 고집을 꺾지 못하자 장희숙이 나섰다. 원장 앞에 놓인 건 돈 봉투와 멜론이었고, 계수정도 그 곁에서 머리를 숙였다. 덕분에 수술실 참관 자격을 얻은 계수정은 집도가 시작되자 뜻밖의 경고를 날렸다. "지금이라도 수술 중단하고 MRI를 찍죠." 누구를 찍자는 거냐는 물음에 돌아온 답은 "환자가 아니라 원장"이었다.불길한 예감은 그대로 들어맞았다. 메스가 병변에 닿는 순간 환자가 쇼크에 빠졌고, 김명섭의 몸 한쪽도 굳으며 그대로 무너졌다. 교수들은 원장만 챙겨 수술실을 떠났다. 배가 열린 환자는 그렇게 버려졌다.아수라장이 된 수술실 문을 다시 연 건 계수정이었다. 그의 첫 지시는 모두 새 장갑, 새 수술복으로 갈아입으라는 것이었다. 항알레르기 약물이 들어가자 환자는 고비를 넘겼고, 남은 수술도 그의 손끝에서 매듭지어졌다. 두 사람을 쓰러뜨린 범인은 라텍스였다. 이를 진작 눈치챈 계수정은 수술실에 들어서기 전 원장에게도 이미 약을 놓아둔 터였다.두 목숨을 건져낸 대가는 냉정했다. 깨어난 김명섭이 계수정에게 내민 건 해고 통보였고, 계수정은 미련 없이 병원을 등졌다.판을 뒤집은 건 이 모든 장면을 말없이 지켜보던 부승권(손현주 분)이었다. 병상의 김명섭을 찾아간 그는 병원 돈을 둘러싼 약점을 하나하나 들추며 숨통을 조였고, 끝내 병원장 의자를 손에 넣었다.새 병원장이 다시 부른 사람은 계수정이었다. 부승권은 "훌륭한 경력입니다. 그렇게 빠른 손은 본 적 없다"며 그를 한껏 띄웠다. 하지만 돌아선 그의 입에서 흘러나온 건 전혀 다른 속내였다. 부승권은 "어차피 자르면 되는 꼬리다. 이 병원의 다른 문제들과 엮어서"라며 계수정을 이용할 계산을 숨기지 않았다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr