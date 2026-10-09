'닥터X'가 9일 첫 방송된다. / 사진제공=SBS

'닥터X'가 9일 첫 방송된다. / 사진제공=SBS

'닥터X : 하얀 마피아의 시대' 김지원이 첫 출근부터 병원장과 대립한다.9일 첫 방송되는 SBS 새 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'(이하 '닥터X')는 뛰어난 수술 실력을 지닌 의사 계수정이 병원 내부의 부조리에 맞서는 이야기를 그린 메디컬 드라마다. 김지원, 이정은, 손현주, 김우석 등이 출연하며 '악귀', 'VIP' 등을 연출한 이정림 감독이 메가폰을 잡았다.김지원은 극 중 수술 실력 하나로 인정받는 용병 의사 계수정 역을 맡았다. 계수정은 타협을 거부하는 성격으로 '수술방의 미친 계'라는 별명을 가진 인물이다. 구서대학교병원에 합류한 뒤 병원 내부의 부정부패와 맞서게 된다.첫 방송을 앞두고 공개된 사진에는 출근 첫날부터 병원장과 충돌하는 계수정의 모습이 담겼다. 수백 명의 의사가 모인 회의에서 계수정은 단상에 올라 환자의 차트를 살펴본다. 이어 병원장의 설명에 문제를 제기하며 조목조목 반박한다. 계수정은 주변 의사들의 시선에도 아랑곳하지 않고 자신의 의견을 이어간다. 반면 병원장은 계수정의 행동에 분노하며 두 사람 사이에 긴장감이 흐른다.계수정이 첫날부터 병원장에게 공개적으로 반기를 든 이유와 이를 계기로 병원에서 어떤 갈등을 겪게 될지가 첫 회의 주요 관전 포인트다.제작진은 "오늘(9일) 방송될 첫 화부터 계수정의 파격적인 행보가 휘몰아칠 예정"이라며 "첫 출근부터 구서대학교병원의 병원장에게 반기를 든 '수술방의 미친 계' 계수정의 파란만장한 의사 업무가 어떻게 그려질지, 그녀가 일으킬 대격변의 시작을 주목해 달라"고 전했다.'닥터X'는 이날 오후 9시 50분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr