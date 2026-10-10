지창욱이 '메리 베리 러브'에서 열연 중이다. / 사진제공='메리 베리 러브'

지창욱이 '메리 베리 러브'에서 열연 중이다. / 사진제공='메리 베리 러브'

배우 지창욱과 일본 배우 이마다 미오와 호흡을 맞춘 '메리 베리 러브'가 공개 하루 만에 디즈니+ 월드와이드 TOP 10에 진입했다.지난 7일 첫 공개된 '메리 베리 러브(Merry Berry Love)'는 한국의 공간 기획자 이유빈(지창욱 분)과 일본 농부 시라하마 카린(이마다 미오 분)이 일본의 한 섬에서 만나 벌어지는 로맨틱 코미디다. CJ ENM과 일본 Nippon TV가 공동 제작한 작품이다.OTT 콘텐츠 순위 집계 사이트 플릭스패트롤에 따르면 '메리 베리 러브'는 지난 8일 기준 디즈니+ TV쇼 부문 월드와이드 9위에 올랐다. 한국과 일본을 비롯해 핀란드, 아이슬란드, 에스토니아 등 11개 국가 및 지역에서 TOP 10에 이름을 올렸다.지난 7일 공개된 1회에서는 동업자의 배신으로 재산을 잃은 유빈이 새로운 기회를 찾아 일본 차로섬으로 향하는 과정이 그려졌다. 유빈은 섬으로 향하는 배의 승선권을 두고 카린과 다툰 데 이어 딸기밭에서도 오해로 부딪혔다.방송 말미에는 딸기밭에서 정신을 잃고 쓰러진 카린을 유빈이 받아 안으며 두 사람의 관계가 어떻게 이어질지 궁금증을 남겼다.'메리 베리 러브'는 매주 수요일 디즈니+에서 공개되며 일본 Nippon TV에서도 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr