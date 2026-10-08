이경실과 딸 손수아가 이경실 팬들을 만났다. / 사진제공=유튜브 '우리엄마 이경실'

이경실과 딸 손수아가 경남 밀양으로 향했다. / 사진제공=유튜브 '우리엄마 이경실'

방송인 이경실이 SNS에서 알게 된 팬들과 실제로 만나 식사까지 함께했다. 딸 손수아는 처음 보는 사람들과도 금세 친해지는 어머니의 모습에 "생각했던 것보다 친화력이 정말 대단하다"며 놀라워했다.지난 7일 유튜브 채널 '우리엄마 이경실'에는 이경실과 딸 손수아가 연극 '사랑해 엄마' 공연을 위해 경남 밀양을 방문하는 모습이 공개됐다.두 사람은 KTX를 타고 밀양으로 향했다. 이동하는 동안 티격태격하던 모녀는 밀양역에 도착한 뒤 뜻밖의 사람들을 만났다. 이경실이 평소 SNS를 통해 소통하던 팬들과 약속을 잡은 것이다.이경실은 "페이스북 하다가 알게 되고 소통하며 지내왔던 분들이다. 얼굴은 오늘 처음 본다"고 밝혔다. 이어 "공연 차 밀양에 오게 돼서 식사 대접을 하겠다고 했더니 밀양까지 오는데 본인들이 내겠다고 하더라. 초대권을 보내드리려고 했는데 직접 표도 끊으셨다고 하더라"고 설명했다.이경실과 손수아는 이날 처음 얼굴을 마주한 팬들과 함께 밀면을 먹고 카페에서 커피를 마시며 시간을 보냈다. 팬들은 즉석에서 팬클럽을 결성했고, 그중 한 명이 회장을 자처하기도 했다.이를 지켜본 손수아는 "엄마가 평소 SNS에 댓글도 다 읽고 일일이 답장도 달아주며 소통을 활발히 하는 건 알았지만 페이스북 친구까지 있는 줄은 전혀 몰랐다"고 말했다. 이어 "생각했던 것보다 친화력이 정말 대단하다. 덕분에 새로운 곳에서 좋은 인연을 만나게 됐다"며 감탄했다.이날 영상에는 연극 '사랑해 엄마'의 밀양 공연 준비 과정도 담겼다. 이경실과 손수아는 공연을 앞두고 조명을 점검하고 동료 배우들과 사진을 찍으며 무대 뒤 일상을 공개했다.데뷔 39년 차인 이경실은 현재 연극 '사랑해 엄마'에 출연하고 있다. 조혜련과 함께하는 유튜브 채널 '신여성'을 통해서도 활동 중이다.딸 손수아와 운영하는 유튜브 채널 '우리엄마 이경실'에서는 여행과 취미, 체험 등 모녀의 일상을 공개하고 있다. 손수아의 시선에서 바라본 어머니 이경실의 모습과 두 사람의 관계를 브이로그 형식으로 담아내고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr