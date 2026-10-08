에이티즈 컴백 스포일러 영상 캡처 / 사진 =KQ엔터테인먼트

에이티즈 컴백 스포일러 영상 캡처 / 사진 =KQ엔터테인먼트

그룹 에이티즈(ATEEZ)가 오는 11월 13일 새 앨범으로 돌아온다.소속사 KQ엔터테인먼트는 8일 자정 공식 SNS에 신보 '골든 아워 : 파트 6(GOLDEN HOUR : Part.6)'의 컴백 스포일러 영상을 게재하고 다음달 13일 컴백을 예고했다. 지난 6월 선보인 미니 14집 '골든 아워 : 파트 5'에 이어 약 5개월 만의 신보다.영상에는 에이티즈를 상징하는 배가 여러 공간에 등장한다. 얼어붙은 장소의 모니터 속 배와 그 앞에 놓인 해골, 일상적인 공간을 차지한 거대한 배가 초현실적인 분위기를 만든다. 충돌 이후 거센 물결을 헤치고 나아가는 배의 모습으로 다음 이야기를 예고한다. 함께 공개된 문구 'CRASH TO BEGIN'은 충돌을 새로운 출발의 계기로 제시하며 이번 앨범의 방향을 암시했다.에이티즈는 전작 '골든 아워 : 파트 5'로 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 통산 세 번째 1위를 기록했다. 미국 내 발매 첫 주 음반 판매량은 22만3000장으로 자체 최고치를 경신했으며, 해당 차트 톱 10에 진입한 앨범도 아홉 장으로 늘었다.타이틀곡 '배드(BAD)'는 공식 활동을 마친 뒤에도 음악방송 정상에 올랐다. 발매 약 3개월 뒤인 지난 9월에는 SBS '인기가요'에서 출연 없이 2주 연속 1위를 차지했다. 멤버 산이 후렴구 안무를 소화하는 모습이 화제가 되며 곡을 향한 대중의 관심을 키웠다.'골든 아워 : 파트 6'는 오는 11월 13일 오후 2시 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr